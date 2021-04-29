Садыр Жапаров поздравил жителей и гостей столицы с Днем Бишкека

Садыр Жапаров поздравил жителей и гостей столицы с Днем города Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

«Отрадно видеть, что за последние годы в Бишкеке произошли структурные изменения, которые положительно отразились на развитии всех сфер городской деятельности. В городе появилось много современных инфраструктурных объектов, развернут широкомасштабный ремонт дорог, расширяются сферы торговли и услуг, улучшается благоустройство, строятся новые школы и детские сады, спортивные и торговые комплексы», — отметил президент.

По его словам, главное богатство любого города — это прежде всего люди. Гражданская активность и помощь жителей города позволяют решить множество жизненно важных вопросов.

«Свой 143-й день рождения Бишкек встречает с огромным багажом высоких достижений и побед, но я верю, что его ждут еще более важные открытия и успехи! Хочу пожелать городу развития. Пусть он строится и хорошеет с каждым днем, а жители города берегут его», — сообщил Садыр Жапаров.

Пусть наш город только процветает, а каждый, кто приезжает к нам, восхищается его чистотой, уютом и гостеприимством! Садыр Жапаров

Он пожелал жителям города крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех начинаниях.