Депутат возмутился, что девочек в платках не пропускают в школу

В Кыргызстане девочек, которые носят платки, не впускают в школы. Об этом на заседании парламента заявил депутат Айбек Осмонов.

По его словам, Минобразования необходимо либо установить единую школьную форму, либо разрешить детям ходить в школу как им удобно.

«Для всех надо создать одинаковые условия. Девочек, которые носят платки, не впускают в школу, а те, кто их не носит, нормально проходят. В таком случае Минобразования должно установить для всех единую школьную форму. О какой демократии может идти речь, если не все получают образование?» — возмутился Айбек Осмонов.

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков ответил, что у Минобразования есть требования к школьной форме по всей стране. В условиях пандемии, с учетом того, что ношение формы потребует дополнительных расходов, принято решение не обязывать детей носить форму до конца учебного года 2020-2021.

«С сентября эти требования по школьной форме будут обязательны. Кроме того, по Конституции у нас страна светская, религия отделена от государства», — объяснил Артем Новиков.