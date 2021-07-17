Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»

Фото 24.kg. Дом № 10 на улице Ак-Моор жилмассива «Ак-Орго»

На прошлой неделе в новостройке «Ак-Орго» умерла Сапаргуль (Мансура) Бекеева. Последние несколько лет она была прикована к постели после перенесенного инсульта. Ее смерть начали связывать с именем депутата Камчыбека Жолдошбаева, якобы именно он стал причиной ее гибели. Блогер Жолдош Сыргаков даже начал «охоту» на нардепа, рассказывая, что он хочет отнять дом у Сапаргуль Бекеевой.

Так кому принадлежит дом? Зачем небольшой участок в новостройке понадобился одному из самых богатых людей страны? И может ли на него претендовать семья погибшей Мансуры Бекеевой?

На эти и другие вопросы 24.kg ответили представители компании «Центр-Кредит-Бизнес» и законная хозяйка участка Айнур Жакыпова. Кому принадлежит участок?

Дом № 10 на улице Ак-Моор жилмассива «Ак-Орго» Кылычбек Жапаров оформил в 2009 году. Об этом свидетельствует госакт на участок и технической паспорт на дом, датированный 11 июня 2009 года.

В соответствии с документами после Кылычбека Жапарова у недвижимости было еще три владельца — микрокредитная компания «Центр-Кредит-Бизнес», Максат Аликов и Айнур Жакыпова.

Нынешняя хозяйка жилья купила его 28 мая 2021 года.

Фото 24.kg. Договор дарения

«Я работаю кассиром. У меня есть дом в другом районе. Хотели купить более просторный участок и построить большой жилой дом. Через знакомых узнала об участке. Он понравился, купили его у Максата Аликова», — рассказала Айнур Жакыпова. Как участок оказался у микрокредитной компании?

В 2009 году Кылычбек Жапаров обратился в микрокредитную компанию «Центр-Кредит-Бизнес». Получил необходимую сумму под залог своего жилья.

Но Кылычбек Жапаров оказался неплатежеспособен, погашать кредит по графику у него не получалось.

«Центр-Кредит-Бизнес» до 2012 года провел все процедуры по взысканию средств у Кылычбека Жапарова. По правоустанавливающим документам микрокредитной организации дом был у них на балансе до 2020 года.

25 августа 2020-го недвижимость купил Максат Аликов. Через год новый владелец продал жилье Айнур Жакыповой.

Как имя депутата Камчыбека Жолдошбаева связано с земельным участком?

Микрокредитная компания «Центр-Кредит-Бизнес» принадлежит дочке депутата Камчыбека Жолдошбаева Гулизе. А недвижимость долгое время была на балансе у финансового учреждения.

Поэтому блогер Жолдош Сыргаков и семья Мансуры Бекеевой зацепились за имя депутата. Хотя совсем непонятно, зачем Камчыбеку Жолдошбаеву небольшой участок в новостройке, в то время как его семья владеет угольной компанией, торговым центром, рынком и строительной фирмой. К тому же он намерен построить новый микрорайон в Бишкеке и занимается благотворительностью.

Так, два года назад Камчыбек Жолдошбаев подарил здание площадью 3 тысячи квадратных метров местным органам власти Ак-Таалинского района, чтобы в нем открыли школу. А в прошлом году перевел 1 миллион сомов в госбюджет на борьбу с COVID-19 и построил в Нарыне канал протяженностью 10 километров .

Так что зачем такой семье старый дом в новостройке?

Адвокаты депутата уже подали исковое заявление в Ленинский районный суд против Жолдоша Сыргакова за оскорбление чести и достоинства Камчыбека Жолдошбаева.

Почему семья Сапаргуль Бекеевой живет в этом доме?

В свое время Кылычбек Жапаров сдавал свой дом Сапаргуль Бекеевой в аренду. После финансовых трудностей и проблем с выплатой кредита хозяин дома уехал, оставив жилье под присмотром квартирантов.

Блогер Жолдош Сыргаков на своей странице Facebook опубликовал видео, записанное при жизни Сапаргуль Бекеевой. На записи женщина утверждает, что у нее есть документы на дом и что она проживает в нем около 15 лет.

«Насколько мне известно, она жила около 11 лет. Когда я купила дом, мне сказали, что это квартиранты и они скоро уедут. Перед покупкой все документы на дом мы проверили, у нас все законно», — рассказывает Айнур Жакыпова.

Представители микрокредитной компании тоже утверждают, что у семьи Сапаргуль Бекеевой нет никаких документов.

«Мы все время просим их показать документы. Но ничего не показывают. Лишь крики и обвинения. Эту семью долгое время никто не трогал. Мы вошли в их положение и позволили им в течение долгих лет жить там бесплатно. Сапаргуль Бекеева семь лет назад перенесла инсульт и тех пор лежала в постели. Раньше она не заявляла, что имеет документы на дом. Лишь просила у нас время. На наше добро она решила ответить таким способом», — говорят представители компании. Кто поставил контейнер?

Сейчас перед домом стоит контейнер, который, по словам блогера Жолдоша Сыргакова, не позволяет даже открыть дверь. Его поставила Айнур Жакыпова, хозяйка дома.

«Я обговорила все с квартирантами, сказала, что скоро начнется строительство, поэтому поставлю контейнер, где будут храниться строительные материалы. Все не так, как рассказывает Жолдош Сыргаков. Между контейнером и домом есть место, человек может пройти. Кроме того, квартиранты должны были в скором времени съехать», — говорит Айнур Жакыпова.

Женщина надеется, что дочь Сапаргуль Бекеевой проявит благоразумие, не пойдет на поводу у скандальных блогеров и освободит жилье.

«Она учительница в школе. Не может ведь она занять чужое имущество? Самозахват — это противозаконный поступок. У меня тоже есть право обращаться в правоохранительные и судебные органы», — предупреждает хозяйка дома.