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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Садыр Жапаров рассказал, когда страна начнет жить по новой Конституции

На этой неделе ЦИК утвердит итоги референдума по принятию проекта новой Конституции. В интервью телеканалу «Пирамида» президент Садыр Жапаров прокомментировал важное политическое событие.

По его словам, уже подготовлены 17 пакетов законопроектов.

«Теперь надо менять законодательную базу в соответствии с Конституцией (новой. — Прим. 24.kg). Мы их предложим парламенту. Надеюсь, Жогорку Кенеш до каникул примет все. Тогда с 1 июля начнем жить по новой Конституции», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства также сообщил, что разработан Кодекс о защите инвесторов. По его словам, из-за ныне действующих законов правительство не может привлечь в страну инвестиции, потому что они препятствуют этому.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191652/
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