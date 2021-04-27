Садыр Жапаров рассказал, когда страна начнет жить по новой Конституции

На этой неделе ЦИК утвердит итоги референдума по принятию проекта новой Конституции. В интервью телеканалу «Пирамида» президент Садыр Жапаров прокомментировал важное политическое событие.

По его словам, уже подготовлены 17 пакетов законопроектов.

«Теперь надо менять законодательную базу в соответствии с Конституцией (новой. — Прим. 24.kg). Мы их предложим парламенту. Надеюсь, Жогорку Кенеш до каникул примет все. Тогда с 1 июля начнем жить по новой Конституции», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства также сообщил, что разработан Кодекс о защите инвесторов. По его словам, из-за ныне действующих законов правительство не может привлечь в страну инвестиции, потому что они препятствуют этому.