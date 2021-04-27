Президент за открытие казино по всей стране. Это меньше харам, чем алкоголь

Президент Садыр Жапаров прокомментировал инициативу парламента об открытии игорной зоны на территории Иссык-Кульской области в интервью телеканалу «Пирамида».

Он отметил, что инициатива направлена на пополнение бюджета.

«Сейчас критикуют, что в месяц Рамазан принимают такой законопроект. Ну вот продается же алкоголь, они платят налоги. Свинину продают, со свинины мы тоже получаем налоги. Я, конечно, не ученый в области религии, но наверняка по сравнению с алкоголем или мясом свинины казино — это меньше харам. Сейчас из страны уходят деньги. А с открытием игорных заведений в республику, наоборот, придут деньги», — сказал Садыр Жапаров.

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По его словам, для получения лицензии на открытие казино будут предъявляться жесткие требования.

«Одним выстрелом мы убьем двух зайцев. Во-первых, лицензию смогут получить те, кто сможет предоставить гостям пятизвездочные отели. Во-вторых, лицензия будет стоить миллионы сомов. Я дал поручение, чтобы в проекте закона был прописан запрет на вход кыргызстанцам в эти казино. Наши туда не смогут зайти. За этим будет строгий контроль. Наши с двойным гражданством тоже не смогут посещать эти казино. Если казино нарушит правила и требования, то его лишат лицензии», — прокомментировал глава государства.

Он поддерживает открытие казино во всех регионах страны.

«Я дал поручение аппарату президента, Жогорку Кенешу, чтобы разработали предложение об открытии казино в Бишкеке, всех областях и городах республики. Казино у нас работали до 2015 года. Туда могли зайти даже молодые. Зная об этом, некоторые депутаты пугали хозяев казино и требовани «отметиться». Когда владельцы игорных заведений отказались платить, нардепы одним законом закрыли их», — сказал Садыр Жапаров.