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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Решение ЦИК будет опротестовано в суде

Партия НДПК получила решение ЦИК. Об этом 24.kg сообщил юрист Улан уулу Дастан. 

По его словам, партия готовит заявление в суд. Сегодня истекает срок подачи. В течение трех дней суд должен рассмотреть жалобу НДПК. В политорганизации решение ЦИК назвали незаконным. 

Напомним, на заседании 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

По словам Улан уулу Дастана, такая формулировка незаконна и не может быть исполнена.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191553/
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