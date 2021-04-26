Скандал с НДПК. Решение ЦИК будет опротестовано в суде

Партия НДПК получила решение ЦИК. Об этом 24.kg сообщил юрист Улан уулу Дастан.

По его словам, партия готовит заявление в суд. Сегодня истекает срок подачи. В течение трех дней суд должен рассмотреть жалобу НДПК. В политорганизации решение ЦИК назвали незаконным.

Напомним, на заседании 24 апреля ЦИК поддержала решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

По словам Улан уулу Дастана, такая формулировка незаконна и не может быть исполнена.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.