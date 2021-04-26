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Власть
Сюжет: COVID-19

Третья волна COVID-19. Число мобильных бригад в Бишкеке увеличат

Необходимо задействовать все силы в городах и регионах, где отмечается рост количества заболевших COVID-19 людей, заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на заседании республиканского штаба.

Чиновники обсудили эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе страны, вопросы об обеспечении больниц лекарственными средствами и оборудованием и укомплектованности медицинскими работниками, а также подготовку к разворачиванию новых коек для пациентов с COVID-19. Отмечено, что по республике наблюдается рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическая ситуация в стране изменилась за последнюю неделю.

«Мы приблизились вплотную к регистрации 400 случаев больных с COVID-19 в день. В стране зафиксированы новые штаммы этого вируса. Все действия должны быть четко скоординированы для исключения дублирования. Учитывая, что самая высокая заболеваемость COVID-19 наблюдается в Бишкеке, необходимо увеличить количество мобильных бригад медиков с 20 до 25, задействовать дополнительные единицы скорой медицинской помощи и развернуть дополнительные стационары уже со следующей недели», — сказал первый вице-премьер.

Министерство здравоохранения и социального развития предложило Духовному управлению мусульман Кыргызстана рассмотреть вопрос о временном приостановлении проведения массовых мероприятий, таких как жума намаз и ифтар. Необходимо обеспечить строгое соблюдение не более 50 процентов заполняемости театров, кинотеатров и ограничить проведение массовых мероприятий.

Эти меры необходимы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Артем Новиков подчеркнул, что планы реагирования приняты, в страну доставлена первая партия вакцины «Спутник V». Продолжается вакцинация китайской вакциной. Нужно обратить особое внимание на профилактику COVID-19 и вакцинацию групп риска. Ситуация должна быть на ежедневном контроле.

По итогам заседания штаба даны поручения по мониторингу и контролю за алгоритмом профилактики и лечения пациентов с COVID-19, обеспеченности лекарств, средствами защиты и системами подачи кислорода в стационары.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191501/
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