18:10
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Власть

Садыр Жапаров призвал не превращать процесс отбора судей в бизнес

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров

Садыр Жапаров встретился с членами Совета по отбору судей, состав которого был утвержден Жогорку Кенешем 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства отметил, что на сегодня одной из первоочередных задач является создание сильной, прозрачной, независимой судебной системы, способной обеспечить незыблемость основ конституционного строя, защищать верховенство закона и права граждан страны.

Садыр Жапаров подчеркнул, что, несмотря на различные правовые реформы за последние 30 лет, судебные органы не в полной мере выполняют задачи по поддержанию верховенства закона и восстановлению нарушенных прав.

Нам необходимо как можно скорее выйти из этой ситуации, потому что негативные тенденции в судебной системе неминуемо нанесут ущерб основам государственности и национальной безопасности Кыргызстана.

Садыр Жапаров

Он особо отметил, что одним из основных факторов, влияющих на функционирование системы в целом, является процесс отбора судей.

«Его нужно кардинально улучшить. На должность судьи следует отбирать высококвалифицированных специалистов с большим жизненным опытом, безупречной репутацией и профессионализмом. Поэтому перед вами стоят очень важные задачи», — сказал он.

Садыр Жапаров напомнил о многочисленной критике со стороны общественности в отношении прежних составов Совета по отбору судей.

«Не подвергайтесь такой критике и будьте чисты. Вместо того чтобы превращать процесс отбора судей в бизнес, каждый из вас должен чувствовать всю полноту ответственности и работать с чистой совестью. Это мое требование к вам как главы государства. Общественность ожидает от вас того же», — отметил президент.

Он подчеркнул, что перед новым составом Совета по отбору судей стоит большая миссия — внести реальный вклад в создание независимой, действительно справедливой судебной системы.

Члены Совета по отбору судей рассказали о текущих задачах и своих приоритетных планах.

Отметим, что, согласно проекту новой Конституции, отбор кандидатов на должности судей будет осуществлять Совет по делам правосудия, до образования которого функции отбора продолжит выполнять Совет по отбору судей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191348/
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
Адинай Марипова назначена помощником президента на общественных началах
Реформы в энергетике. Новые станции и уменьшение дирекций энергокомпаний
Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на электроэнергию
Плачевным состоянием энергетической отрасли озаботился Садыр Жапаров
Садыр Жапаров назвал выступления против казино черным пиаром
В Кыргызстане назначен ряд судей местных судов
Президент подарил жительнице Сокулука новый комуз
Посты в Facebook и Instagram удалил сам президент — пресс-секретарь
Пациенты, которых лечили аконитом без согласия, могут обратиться в суд
Президент КР выразил соболезнования главе Туркменистана в связи с кончиной отца
Популярные новости
Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на&nbsp;электроэнергию Садыр Жапаров предложил новую тарифную политику на электроэнергию
Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в&nbsp;заголовки мировых СМИ Лечение иссык-кульским корнем. Кыргызстан вновь попал в заголовки мировых СМИ
Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за&nbsp;партию &laquo;Эмгек&raquo; Нариман Тюлеев требует аннулировать итоги голосования за партию «Эмгек»
Депутат требует от&nbsp;генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева Депутат требует от генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева
Бизнес
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
23 апреля, пятница
18:01
В «Финале четырех» по футзалу играют BMG int и «Фарватер». Прямой эфир В «Финале четырех» по футзалу играют BMG int и «Фарвате...
17:46
Скандал с НДПК. Возле ЦИК митингуют кандидаты и сторонники политической партии
17:33
Адинай Марипова назначена помощником президента на общественных началах
17:32
В МВД объяснили, почему задержали трех женщин
17:25
Житель Панфиловского района избил жену и закопал ее по пояс