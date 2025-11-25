11:45
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Власть

В Кыргызстане меняют порядок отбора и назначения судей: принят новый закон

В Кыргызстане изменены правила формирования судейского корпуса. Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон, который полностью обновляет процедуры отбора, конкурса и назначения судей Конституционного, Верховного и судов первой инстанции.

Документ усиливает роль Совета по делам правосудия, который теперь формирует единый резерв кандидатов на должности судей, проводит конкурсный отбор и вносит предложения главе государства по всем вакансиям.

Конкурс объявляется открыто через госиздания, сайт совета и СМИ, а документы можно подавать лично, почтой или в электронной форме.

Новый закон вводит детальную процедуру конкурсного отбора с обязательным собеседованием, анализом деклараций о доходах, проверкой документов и изучением профессиональной репутации. Кандидаты, набравшие пороговый балл, включаются в список, из которого совет предлагает президенту необходимые кандидатуры.

Для судов первой инстанции формируется отдельный резерв. Вакантная должность предлагается кандидату с наибольшим баллом, а в случае отказа — следующему по очереди. Если резерв будет исчерпан, совет обязан провести новый конкурс.

Изменения также уточняют порядок подачи документов, требования к образованию, стажу и знанию госязыка, а для действующих судей — правила ротации и участие в конкурсе. Полномочия по принятию решений о допуске, оценке и формировании списков полностью закреплены за Советом по делам правосудия.

Закон вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352132/
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
Легенда бокса Казахстана стал президентом международной федерации World Boxing
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Центральная Азия
В КР вводится новый закон о безопасности пищевой продукции «от поля до стола»
Президент расширил перечень статей, за которые предусмотрена конфискация
В Ташкенте пройдет VII Консультативная встреча глав государств ЦА
Арсен Иманкулов: Да, бизнесу тяжело. Но хуже будет, если света не станет совсем
Малый бизнес не трогать! Президент жестко остановил ночные рейды
Президент: Энергетику утопили до макушки — мы вытаскиваем ее из болота
Садыр Жапаров утвердил новый штандарт главы государства
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за&nbsp;участие в&nbsp;ОПГ В Кыргызстане хотят увеличить сроки наказания за участие в ОПГ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;17-21 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 17-21 ноября
Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой Перенос столицы Ирана. Президент назвал это вынужденной мерой
Мирный план США по&nbsp;урегулированию ситуации в&nbsp;Украине: реакция Владимира Путина Мирный план США по урегулированию ситуации в Украине: реакция Владимира Путина
Бизнес
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
25 ноября, вторник
11:44
Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев, Фрадков и министры Визит Владимира Путина. В делегации Абрамович, Бажаев,...
11:44
В Каркыре началось строительство нового туристического центра
11:28
В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
11:24
Трамп опубликовал фото в образе императора с коленопреклоненными чиновниками ЕС
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 ноября