Итоги референдума. На семи участках в Бишкеке пересчитают голоса

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов поддержала ходатайство ТИК о пересчете голосов по итогам референдума по принятию проекта новой Конституции на некоторых УИК Бишкека. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.

Уточняется, что пересчет пройдет на семи участках — № 1028, 1029, 1107, 1243, 1246, 1336, 1339. Наблюдатели отмечают, что здесь были нарушения и расхождения в данных по явке.

В Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. По предварительным данным Центризбиркома, проект новой Конституции поддержали 79,24 процента, против — 13,66 процента пришедших на избирательные участки. Явка составила 37,07 процента.