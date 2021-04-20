Депутат требует от генпрокурора экстрадиции Бакиевых в Кыргызстан

Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Парламентарий Мирлан Жээнчороев потребовал от главы надзорного органа не прекращать работу по экстрадиции семьи Бакиевых на родину.

«Бакиевы — Максим и Жаныш должны быть возвращены в Кыргызстан. Их нужно судить. Нельзя забывать, что около 80 человек погибли по их вине. Нужно говорить, что в итоге стало с имуществом Бакиевых. Сторонники этой семьи работают в госорганах», — сказал Мирлан Жээнчороев.

Курманкул Зулушев ответил, что Беларусь отказала в выдаче Курманбека Бакиева.