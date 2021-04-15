Дело о госизмене. Депутат просит СМИ не бросать тень на диаспору казахов

Задержанный по делу о государственной измене Марат Токтоучиков не является ни лидером, ни членом правления казахской диаспоры в Кыргызстане. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Гульшат Асылбаева. По ее словам, лидером объединения является она сама — с 2018 года возглавляет Ассоциацию казахов в КР.

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«Нам известно, кто по профессии является журналистом или фрилансером. Просим СМИ не выкладывать непроверенную информацию и не проводить параллели между общественной организацией и инцидентом. Еще одна просьба — не акцентировать внимание на национальности задержанного, не бросать тень на нашу организацию, в состав которой входят достойные люди. Плохие люди бывают в любом народе, и это не зависит от национальности», — сказала Гульшат Асылбаева.

По ее словам, Ассоциация казахов в КР осуждает недостойный поступок Марата Токтоучикова.

«Считаем, что каждый должен нести персональную ответственность за свои дела», — добавила нардеп.