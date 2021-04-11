21:03
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

НДПК обвиняют в подкупе избирателей. В партии опровергают и называют черным PR

Агитаторов НДПК подозревают в подкупе голосов. Видео распространили в социальных сетях.

Сообщается, что молодого человека по имени Айбек задержали сегодня, когда он раздавал по 1 тысяче сомов на избирательном участке, расположенном в Бишкеке в школе № 29.

«Известно, что мужчина доставлен в УВД Первомайского района», — сообщили редакции.

В ГУВД Бишкека сообщили, что в настоящий момент на месте находится группа документирования УВД Первомайского района.

В видео неизвестная женщина утверждает, что в багажнике представителя партии были деньги. Однако на съемке нет этому подтверждения.

В координационной группе оперативного реагирования ЦИК редакции сообщили, что информация о подкупе голосов со стороны НДПК поступила. Разбирательство ведут правоохранительные органы.

В штабе партии заявили, что политорганизация никогда не занималась и не занимается подкупом избирателей.

«Видео с задержанием машины, которое распространяется в социальных сетях, оказалось пустышкой. Никакого багажника, забитого деньгами, по факту там нет, никогда не было и быть не могло. Непонятно и то, кто и кого пытался якобы подкупить. Однако наши оппоненты оперативно постарались придать этому видео негативный окрас, сопроводив его комментариями, бросающими тень на НДПК, но не имеющими никакого отношения к реальности. Мы уверены, что в ближайшее время все ответы на вопросы по этому видео дадут правоохранительные органы. НДПК не боится правды, потому что мы ведем честную борьбу», — прокомментировали в штабе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189653/
просмотров: 618
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в БГК. Представителей одной из партий подозревают в подкупе
Местные выборы. В Бишкеке задержан подозреваемый в подкупе избирателей
Подкуп избирателей в городе Ош. Милиция начала проверку
Местные выборы. Итоги выездного голосования отменены на шести участках Бишкека
Местные выборы. Кандидата одной из партий в Джалал-Абаде уличили в подкупе
Выборы в БГК. Сняли с гонки кандидата от «Ак Баты»
Местные выборы. Кандидаты подозреваются в подделке документов и подкупе голосов
Местные выборы. Правозащитники выявили 34 нарушения
Местные выборы. Впервые независимые дебаты между партиями: ради хайпа или дела?
Местные выборы. Жасур Азимов подозревается в подкупе голосов
Популярные новости
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к&nbsp;власти 7&nbsp;апреля 2010 года и&nbsp;где они сейчас Одиннадцать лет спустя. Кто пришел к власти 7 апреля 2010 года и где они сейчас
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о&nbsp;делимитации и&nbsp;демаркации участков госграницы Меня критикуют. Камчыбек Ташиев о делимитации и демаркации участков госграницы
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
11 апреля, воскресенье
21:01
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 33-летняя Гульназ Мурсакматова Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 33-летняя Гульназ М...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 апреля: осадки не ожидаются
20:39
Референдум. Явка избирателей превысила 30 процентов
20:36
НДПК обвиняют в подкупе избирателей. В партии опровергают и называют черным PR
20:33
Местные выборы. В Ошский горкенеш проходят три партии