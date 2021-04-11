НДПК обвиняют в подкупе избирателей. В партии опровергают и называют черным PR

Агитаторов НДПК подозревают в подкупе голосов. Видео распространили в социальных сетях.

Сообщается, что молодого человека по имени Айбек задержали сегодня, когда он раздавал по 1 тысяче сомов на избирательном участке, расположенном в Бишкеке в школе № 29.

«Известно, что мужчина доставлен в УВД Первомайского района», — сообщили редакции.

В ГУВД Бишкека сообщили, что в настоящий момент на месте находится группа документирования УВД Первомайского района.

В видео неизвестная женщина утверждает, что в багажнике представителя партии были деньги. Однако на съемке нет этому подтверждения.

В координационной группе оперативного реагирования ЦИК редакции сообщили, что информация о подкупе голосов со стороны НДПК поступила. Разбирательство ведут правоохранительные органы.

В штабе партии заявили, что политорганизация никогда не занималась и не занимается подкупом избирателей.

«Видео с задержанием машины, которое распространяется в социальных сетях, оказалось пустышкой. Никакого багажника, забитого деньгами, по факту там нет, никогда не было и быть не могло. Непонятно и то, кто и кого пытался якобы подкупить. Однако наши оппоненты оперативно постарались придать этому видео негативный окрас, сопроводив его комментариями, бросающими тень на НДПК, но не имеющими никакого отношения к реальности. Мы уверены, что в ближайшее время все ответы на вопросы по этому видео дадут правоохранительные органы. НДПК не боится правды, потому что мы ведем честную борьбу», — прокомментировали в штабе.