Местные выборы. Проголосовала пятая часть избирателей

За шесть часов голосования на местных выборах явка избирателей составила 20,33 процента. На избирательные участки пришли 674 тысячи 419 человек. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

По его данным, на выборах в городские кенеши проголосовали 200 тысяч 367 избирателей (19,09 процента), местные — 474 тысячи 52 (20,9 процента).

Отметим, что выборы в местные кенеши будут признаны состоявшимися при любой явке.

Напомним, граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.