Бесплатный проезд и гранты. Как хотят повысить явку избирателей

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил ввести меры по повышению явки избирателей, включая предоставление грантов местным органам власти при активности свыше 75 процентов, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и освобождение граждан от работы в день голосования.

По словам нардепа, на последних парламентских выборах явка граждан составила всего 36 процентов, что крайне мало.

Он отметил, что президент также давал поручение депутатам подумать над механизмами улучшения активности избирателей.

Также для повышения явки предлагается сделать проезд в общественном транспорте в день выборов бесплатным.

Кроме того, предусмотрена норма о необходимости отпускать сотрудников с работы, так как в день голосования многие находятся на рабочих местах.

Однако кабмин выступил против всех этих предложений.

В комитете по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению голоса разделились: трое проголосовали «за», трое — «против». В итоге вопрос будет рассмотрен на общем заседании палаты.