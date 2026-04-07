13:54
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Власть

Бесплатный проезд и гранты. Как хотят повысить явку избирателей

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил ввести меры по повышению явки избирателей, включая предоставление грантов местным органам власти при активности свыше 75 процентов, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и освобождение граждан от работы в день голосования.

По словам нардепа, на последних парламентских выборах явка граждан составила всего 36 процентов, что крайне мало.

Он отметил, что президент также давал поручение депутатам подумать над механизмами улучшения активности избирателей.

Также для повышения явки предлагается сделать проезд в общественном транспорте в день выборов бесплатным. 

Кроме того, предусмотрена норма о необходимости отпускать сотрудников с работы, так как в день голосования многие находятся на рабочих местах. 

Читайте по теме
Голосовать станет выгоднее, чем продавать голос? Поправки к закону о выборах

Однако кабмин выступил против всех этих предложений.

В комитете по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению голоса разделились: трое проголосовали «за», трое — «против». В итоге вопрос будет рассмотрен на общем заседании палаты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369266/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте предлагают штрафовать за игнорирование выборов. Согласны с идеей?
Очередная перекройка избирательного законодательства: зачем и почему
Тазабек Икрамов предлагает штрафовать избирателей, игнорирующих гражданский долг
Опять выборы. Почему мажоритарная система пока не оправдывает себя
Тазабек Икрамов предлагает штрафовать граждан, игнорирующих выборы
Подкуп — наше все. Что показали досрочные выборы в Ленинском округе
Выборы по Ленинскому округу. Избирательный залог вернут пятерым кандидатам
Выборы по Ленинскому округу. Голосование завершилось: явка менее 14 процентов
Выборы по Ленинскому округу. На 18.00 проголосовали 10,8 процента избирателей
Выборы-2021. На 00.00 явка по единому округу составила 33,33 процента
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
7 апреля, вторник
13:49
Омурбек Текебаев: В Германии нет понятия квоты на бесплатное обучение Омурбек Текебаев: В Германии нет понятия квоты на беспл...
13:47
В Таш-Кумыре сменился мэр
13:37
КР продолжает переговоры с Германией по безвизовому режиму для дипломатов
13:32
Омурбек Текебаев: Спикеры парламента КР 30 лет не посещали германский Бундестаг
13:26
В КР меняют порядок трансфертов: деньги направят в труднодоступные регионы