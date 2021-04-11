В ЦИК поступило 23 заявления об использовании админресурса на выборах

В координационную группу оперативного реагирования поступило 106 обращений. Об этом сообщил член ЦИК Тынчтык Шайназаров.

По его словам, одно обращение касалось нарушения избирательных прав, одно — препятствия осуществлению избирательных прав, 32 — подкупа голосов.

По фактам использования административного ресурса в ЦИК пожаловались 23 раза.

Три заявления касались запугивания избирателей, 12 — нарушения правил агитации, 21 — жалоб на работу территориальных избирательных комиссий, 3 — нарушений работы избирательных фондов. По два обращения касались подделки документов и финансовых нарушений и по одному — хулиганства и распространения недостоверной информации в отношении кандидата.

«В разрезе регионов 50 обращений поступили из Бишкека, 11 — Оша, 21 — из Чуйской области, 14 — из Ошской, 6 — Джалал-Абадской, по одному — из Нарынской и Баткенской и городу Джалал-Абаду. По всем обращениям в рамках законодательства ЦИК и ТИК приняты меры», — рассказал Тынчтык Шайназаров.