Сегодня в Кыргызстане день тишины. Об этом напоминает ЦИК.

Согласно Закону «О выборах депутатов местных кенешей», предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования, то есть с 8.00 10 апреля 2021 года.

При этом агитационные печатные материалы (листовки, плакаты, билборды и другие), ранее размещенные вне зданий и помещений избирательных комиссий, сохраняются в день голосования на прежних местах.

Все финансовые операции кандидатов и партий, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам, прекращаются в 18.00 предшествующего дню голосования — сегодня, 10 апреля.

В случае противоправной агитационной деятельности в отношении нарушителей будут применены соответствующие меры.

Выборы депутатов 448 местных кенешей, из которых 420 айыльных кенешей и 28 городов, состоятся завтра, 11 апреля.



