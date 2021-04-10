Выборы в БГК. В день тишины в Бишкеке проголосуют 4 тысячи 990 человек

Сегодня, в день тишины в Бишкеке проголосуют 4 тысячи 990 человек. Об этом сообщает ТИК.

По ее данным, исполнить свой гражданский долг раньше смогут те, кто подал соответствующее заявление о досрочном голосовании до 8 апреля включительно.

Глава ТИК Кайрат Маматов считает, что фактически число голосующих сегодня будет меньше. Выезжать будут только к пожилым, горожанам с ОВЗ, больным коронавирусом, неходячим. Такая практика будет применена и в Оше. Там число голосующих сегодня составит 1 тысяча 519 человек.

Всего в Бишкеке 419 тысяч 901 избиратель, в южной столице — более 151,5 тысячи человек, УИК в Бишкеке 228, в Оше — 78.

Местные выборы пройдут завтра, 11 апреля, в 28 городах и 420 аймаках.