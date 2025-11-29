08:51
Выборы-2025

Выборы в Жогорку Кенеш. В Кыргызстане сегодня «день тишины»

В Кыргызстане сегодня в 8.00 официально завершилась агитационная кампания и наступил «день тишины». Завтра, 30 ноября, в стране состоятся досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Согласно законодательству, предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за сутки до начала голосования.

Основная цель «дня тишины» — предоставить избирателям возможность спокойно обдумать свой выбор без внешнего влияния.

В этот день кандидатам запрещается:

  • проводить агитацию за или против любого кандидата;
  • обсуждать предвыборные программы;
  • размещать новые агитационные материалы.

Под запретом находится любая агитационная деятельность в средствах массовой информации и интернете.

Отметим, что по Кодексу КР о правонарушениях, нарушение избирателем, наблюдателем, кандидатом или его представителем, доверенным лицом условий проведения предвыборной агитации влечет штраф в размере 75 расчетных показателей (7,5 тысячи сомов) для физических лиц.

В «день тишины» и непосредственно в день голосования для предотвращения нарушений и обеспечения порядка на службу заступят более 10 тысяч сотрудников органов внутренних дел.
