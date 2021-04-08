Президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Венгрией и мерах по его дальнейшему наращиванию. Садыр Жапаров высоко оценил отношения с Венгрией, которая является стратегическим партнером Кыргызстана в Европейском союзе.

Для развития данного партнерства президент предложил создать кыргызско-венгерский стратегический совет.

Он передал слова приветствия премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и пригласил его посетить Кыргызстан с государственным визитом. Садыр Жапаров отметил положительную динамику товарооборота между странами, в то же время подчеркнул имеющийся значительный потенциал для его дальнейшего наращивания.

Глава государства выразил заинтересованность в опыте Венгрии по использованию новых технологий в сельском хозяйстве, предложив венгерской стороне рассмотреть возможность создания совместных предприятий на территории Кыргызстана по производству экологически чистой продукции.

Для сотрудничества между деловыми кругами Садыр Жапаров призвал создать деловой совет между Кыргызстаном и Венгрией и выразил уверенность в начале функционирования венгерско-кыргызского фонда развития со штаб-квартирой в Бишкеке.

Глава государства отметил и значительный потенциал культурно-гуманитарного сотрудничества между странами и поблагодарил Петера Сийярто за его личный вклад в развитие двустороннего партнерства.

В свою очередь министр иностранных дел и торговли Венгрии выразил намерения венгерской стороны наполнить серьезным содержанием стратегические отношения двух государств. Он заметил, что венгерско-кыргызский фонд развития предоставит хорошую возможность венгерским компаниям принять участие в экономическом развитии Кыргызстана.

Петер Сийярто поблагодарил за приглашение Виктора Орбана и выразил уверенность, что премьер-министр обязательно воспользуется возможностью совершить визит.

Он подчеркнул, что руководство Венгрии придает большое значение участию страны в деятельности Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). И выразил поддержку в открытии головного офиса Инвестиционного фонда и Банка развития в Бишкеке.

«Министр проинформировал, что на уровне руководителей внешнеполитических ведомств двух стран активно прорабатывается вопрос открытия прямого авиасообщения Бишкек — Будапешт. Он также выразил удовлетворенность относительно намерения кыргызской стороны открыть посольство в Венгрии и сообщил о расширении деятельности венгерского посольства в столице Кыргызстана. В ближайшее время в нем начнется выдача виз в ряд европейских государств», — говорится в сообщении.