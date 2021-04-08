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Власть

Кыргызстан и Венгрия создали совместный фонд с капиталом $50 миллионов

Кыргызстан и Венгрия подписали соглашение о создании совместного фонда развития в рамках официального визита министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, уставной капитал фонда составит $50 миллионов. Штаб-квартира разместится в Бишкеке.

В ведомстве отмечают, что фонд станет уникальной площадкой для привлечения инвестиций в реализацию приоритетных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, энергетики в КР, будет способствовать созданию совместного производства и предприятий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189249/
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