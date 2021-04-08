В город Ош поступила новая дорожная техника: асфальтоукладчик и компактор

В Ош поступила новая дорожная техника, там будет усилена работа по ремонту дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов ознакомился со спецтехникой, стоящей на балансе предприятия «Ошские городские дороги», а также осмотрел новую поступившую спецтехнику: асфальтоукладчик японского производства марки Hanta F45CJ и австрийский компактор MVH 306.

«В Оше более 550 километров дорог. Все они находятся на обслуживании МП «Ошские городские дороги» и предприятия ДЭП-21, относящегося к Министерству транспорта и дорог КР. Могу согласиться, что внутренние дороги города не в лучшем состоянии. В связи с чем создаются условия для дорожной службы. При ремонте дорог отдельное внимание стремимся уделять расширению дорожного полотна, а также реконструкции различных подземных коммуникаций», — сказал градоначальник.

Он отметил, что для того, чтобы создать необходимые условия для дорожных бригад, ежегодно планируется покупка новой спецтехники и улучшение технического оснащения других коммунальных предприятий и служб.

Отмечается, что Таалайбек Сарыбашов также ознакомился с состоянием автобусов, поступивших на баланс автогаража мэрии города.