В город Ош поступила новая дорожная техника: асфальтоукладчик и компактор

В Ош поступила новая дорожная техника, там будет усилена работа по ремонту дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.
По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов ознакомился со спецтехникой, стоящей на балансе предприятия «Ошские городские дороги», а также осмотрел новую поступившую спецтехнику: асфальтоукладчик японского производства марки Hanta F45CJ и австрийский компактор MVH 306.
Он отметил, что для того, чтобы создать необходимые условия для дорожных бригад, ежегодно планируется покупка новой спецтехники и улучшение технического оснащения других коммунальных предприятий и служб.
Отмечается, что Таалайбек Сарыбашов также ознакомился с состоянием автобусов, поступивших на баланс автогаража мэрии города.