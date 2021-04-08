15:17
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Власть

В город Ош поступила новая дорожная техника: асфальтоукладчик и компактор

В Ош поступила новая дорожная техника, там будет усилена работа по ремонту дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов ознакомился со спецтехникой, стоящей на балансе предприятия «Ошские городские дороги», а также осмотрел новую поступившую спецтехнику: асфальтоукладчик японского производства марки Hanta F45CJ и австрийский компактор MVH 306.

«В Оше более 550 километров дорог. Все они находятся на обслуживании МП «Ошские городские дороги» и предприятия ДЭП-21, относящегося к Министерству транспорта и дорог КР. Могу согласиться, что внутренние дороги города не в лучшем состоянии. В связи с чем создаются условия для дорожной службы. При ремонте дорог отдельное внимание стремимся уделять расширению дорожного полотна, а также реконструкции различных подземных коммуникаций», — сказал градоначальник.

Он отметил, что для того, чтобы создать необходимые условия для дорожных бригад, ежегодно планируется покупка новой спецтехники и улучшение технического оснащения других коммунальных предприятий и служб.

Отмечается, что Таалайбек Сарыбашов также ознакомился с состоянием автобусов, поступивших на баланс автогаража мэрии города.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189191/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзады Канатбековой. В городе Ош тоже вышли на митинг против насилия
Выборы в Оше. Безработных и женщин меньше, чем в Бишкеке
Выборы в Оше. Почти половина действующих депутатов опять претендует на мандаты
Милиция готовится к выборам. В Оше провели гарнизонный развод
Не пройти. На огромную лужу в центре столицы пожаловался бишкекчанин
Местные выборы. Жасур Азимов подозревается в подкупе голосов
Местные выборы. Вице-мэр Оша — фигурант уголовного дела, он идет в депутаты
Местные выборы. В Оше главу одной из УИК уличают в нарушении законодательства
Местные выборы. Правоохранители Оша не реагируют на факты давления на кандидатов
На разломанную дорогу возле Первомайского райсуда Бишкека жалуется горожанка
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Бизнес
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
Beeline и&nbsp;аппарат правительства&nbsp;КР посадили деревья в&nbsp;парке имени Ататюрка Beeline и аппарат правительства КР посадили деревья в парке имени Ататюрка
8 апреля, четверг
14:55
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-пр...
14:39
Торогелди Узакбаев: Партия «Эмгек» превратит Бишкек в комфортный и зеленый город
14:34
В город Ош поступила новая дорожная техника: асфальтоукладчик и компактор
14:32
Айбек Кыштобаев: Запущен гид по памятникам и историческим объектам Бишкека
14:24
Убийство Айзады Канатбековой. Опубликовали аудиозапись похитителя девушки