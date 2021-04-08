Выборы в БГК. ЦИК поддержала решение ТИК относительно партии «Эмгек»

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов не удовлетворила заявление партии «Эмгек» об отмене решения ТИК о снятии с гонки кандидатов этой политорганизации.

Ранее Бишкекская ТИК приняла решение отменить регистрацию кандидатов от политической партии «Эмгек» Анары Мамбетовой (начальник МТУ № 17) и Марлена Токтоналиева (начальник МТУ № 15) за несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного статьей 49 Закона «О выборах депутатов местных кенешей». Они состояли в политсовете СДПК и баллотироватьcя по списку другого политобъединения не могут.

ЦИК подтвердила правоту территориальной избирательной комиссии. Анара Мамбетова и Марлен Токтоналиев в выборах не участвуют.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.