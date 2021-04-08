11:19
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. ЦИК поддержала решение ТИК относительно партии «Эмгек»

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов не удовлетворила заявление партии «Эмгек» об отмене решения ТИК о снятии с гонки кандидатов этой политорганизации.

Ранее Бишкекская ТИК приняла решение отменить регистрацию кандидатов от политической партии «Эмгек» Анары Мамбетовой (начальник МТУ № 17) и Марлена Токтоналиева (начальник МТУ № 15) за несоблюдение порядка выдвижения, предусмотренного статьей 49 Закона «О выборах депутатов местных кенешей». Они состояли в политсовете СДПК и баллотироватьcя по списку другого политобъединения не могут.

ЦИК подтвердила правоту территориальной избирательной комиссии. Анара Мамбетова и Марлен Токтоналиев в выборах не участвуют.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189153/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в БГК. Кандидаты от двух партий получили штрафы
Местные выборы. «Эмгек» и «Бирге» уличены в нарушениях: МВД сообщило подробности
Выборы в БГК. В «Реформе» проведут расследование по жалобе женщины-инвалида
Выборы в БГК. Женщина-инвалид пожаловалась в ЦИК на «Реформу»
Местные выборы. В Генпрокуратуре рассказали о соблюдении законов
В ЦИК разъясняют депутатам, как будет проходить голосование по открытым спискам
Местные выборы и референдум. 3 миллиона 606 тысяч человек в списке избирателей
Местные выборы. 80 процентов граждан намерены принять участие в голосовании
Под арестом незаконно. Судью Свердловского райсуда Бишкека могут наказать
Местные выборы. Правозащитники выявили 34 нарушения
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Бизнес
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
Beeline и&nbsp;аппарат правительства&nbsp;КР посадили деревья в&nbsp;парке имени Ататюрка Beeline и аппарат правительства КР посадили деревья в парке имени Ататюрка
MegaCom принял участие в&nbsp;экологической акции по&nbsp;озеленению парка в&nbsp;Бишкеке MegaCom принял участие в экологической акции по озеленению парка в Бишкеке
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
8 апреля, четверг
11:18
Убийство Айзады Канатбековой. Похититель был судим Убийство Айзады Канатбековой. Похититель был судим
11:13
Выборы в БГК. ЦИК поддержала решение ТИК относительно партии «Эмгек»
11:13
Дрифт на «жигулях». В Караколе жалуются на лихача, портящего дорожное полотно
11:10
Убийство Айзады Канатбековой. Похороны пройдут в Балыкчи
11:05
Убийство Айзады Канатбековой. В ГУВД Бишкека посетовали на бюрократию