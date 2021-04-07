Местные выборы. «Эмгек» и «Бирге» уличены в нарушениях: МВД сообщило подробности

Органы дознания расследуют факты использования административного ресурса, а также хулиганства со стороны кандидатов от политических партий, участвующих в местных выборах.



23 марта 2021 года сотрудники МВД и члены координационной группы оперативного реагирования ЦИК в ходе мониторинга сайтов выявили рассылаемое через мессенджер WhatsApp смс-сообщение агитационного характера в пользу кандидата в депутаты городского кенеша от политической партии «Эмгек». В указанных действиях усматривались признаки применения административного ресурса. Выяснилось, что рассылкой подобных смс занимается главный специалист МТУ (муниципального территориального управления) Октябрьского района Бишкека.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 87-1 «Злоупотребление административным ресурсом» Кодекса о проступках.

В результате проведенного расследования собраны достаточные доказательства, дающие основания для подозрения.

Сегодня уполномоченное лицо вручило уведомление о подозрении в совершении проступка, дело направлено в прокуратуру района для изучения и дальнейшей передачи в суд.

Органы внутренних дел проводят проверку ряда других сигналов об участии домкомов, агитирующих в пользу политических партий/кандидатов. Сигналы, поступившие в координационную группу оперативного реагирования ЦИК от граждан и СМИ по материалам из социальных сетей, зарегистрированы в журнале учета информации.

Вызваны на допрос представители домовых комитетов микрорайонов в Октябрьском и Свердловском районах города. По итогам будет дана правовая оценка действиям представителей домовых комитетов с привлечением к ответственности виновных лиц.

Направлено письмо в Центризбирком в целях получения разрешения для привлечения к ответственности кандидата от политической партии «Бирге».

В середине марта 2021 года в ОВД Токмака поступил сигнал о хулиганстве. Местная жительница просила принять меры в отношении гражданки З. Н., являющейся кандидатом в депутаты от политической партии «Бирге». По данным органов дознания, в ночь на 13 марта между женщинами произошел конфликт, в результате которого З. Н. нанесла телесные повреждения гражданке С. А. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках, начато досудебное производство. В настоящее время осуществляются следственные мероприятия.