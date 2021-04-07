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Власть

Уроки апрельских событий 2010-го назвал Садыр Жапаров. Обращение президента

Президент Садыр Жапаров сделал обращение к кыргызстанцам по случаю очередной годовщины Апрельской народной революции.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

«7 апреля 2010 года народ Кыргызстана смог показать миру, что является активным участником исторического процесса и подлинным источником власти», — говорится в тексте.

Апрельские события привели к невосполнимым человеческим потерям и жертвам. Такими они запомнятся в истории независимого Кыргызстана.

«Причиной краха прежних режимов стали неразрешимые разногласия между обществом и властью. Стремление к справедливости — главная сила, которая двигала нашим народом и привела к революции.
Апрельская революция случилась по той причине, что Мартовская революция не достигла своих целей.
7 апреля 2010-го кыргызстанцы отправились к «Белому дому» отстаивать свои политические права. Однако стало ясно, что власть далека от нужд простого народа», — отмечает глава государства.

Сколько бы времени ни прошло, скорбь по погибшим навсегда останется в наших сердцах, светлый образ наших героев будет жить с нами вечно.

Главным итогом Апрельской революции стал выбор демократического пути в развитии страны.

Еще один урок Апрельской революции — государственную власть нужно укреплять не силой и кровопролитием, а мирным путем через законные и чистые выборы.

«Пусть земля будет пухом для погибших героев Апрельской народной революции, да упокоятся их души! Пусть в нашей стране будут мир и благополучие!» — отмечается в обращении.

7 апреля 2010 года оппозиция организовала в Бишкеке большой митинг в знак протеста против семейно-кланового режима президента Курманбека Бакиева. Тысячи людей пришли на центральную площадь Ала-Тоо. Начались аресты лидеров оппонентов власти. Протестующие попытались штурмовать «Белый дом». Началась стрельба. До сих пор не установлено, кто первым открыл огонь.

В результате беспорядков погибли 86 человек и более 300 получили ранения. Согласно материалам уголовного дела по событиям 7 апреля, на площади Ала-Тоо и вблизи «Белого дома» в тот день погибли 77 человек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189075/
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