В ЦИК разъясняют депутатам, как будет проходить голосование по открытым спискам

В Центризбиркоме проходит заседание межведомственной рабочей группы по совершенствованию выборного законодательства с участием экспертов и депутатов парламента.

Нардеп Алтынбек Сулайманов, один из инициаторов введения на парламентских выборах преференциального голосования, задался вопросом — как будут считать голоса избирателей, если, к примеру, партия по отдельным регионам набрала больше 60 тысяч голосов, но не взяла республиканский порог.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что партия, которая не набрала 3 и больше процента голосов, к распределению мандатов допущена не будет. Кроме того, избиратель может отметить в бюллетене партию, но не отмечать в списке кандидата. В этом случае документ не будет считаться испорченным.

Она также подчеркнула, что важно определиться, будет единый республиканский округ либо будут округа в соответствии с административно-территориальным делением.

Отметим, согласно новой Конституции, избирательная система будет изменена. Депутатам предстоит поменять также и избирательное законодательство, где они пропишут, какая будет система, и, если мажоритарно-пропорциональная, то в каком соотношении. Эксперты отметили, при смешенной системе сохранить квоты, в частности молодежную и национальную, будет сложно.