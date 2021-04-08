Об ответственности кыргызстанцев за принятие новой Конституции

11 апреля пройдет референдум по принятию проекта новой редакции Конституции. В Основной закон внесена 81 поправка. По сути, разработчики предлагают совершенно новый документ, ориентированный на установление жесткой вертикали власти.

Конституция начиная с 1994 года менялась десять раз. В основном коррективы касались полномочий президента.

24.kg решило вспомнить, как менялся Основной закон с 1993-го и какие нормы чаще всего подвергались перекройке.

Как все начиналось

Конституцию независимый Кыргызстан обрел 5 мая 1993 года. Она была принята «легендарным парламентом». Проект подготовил специальный комитет, и обсуждался документ на протяжении двух лет. В последующем изменения вносились специально созванным конституционным совещанием.

Новые редакции принимались на референдуме. Основной закон в Кыргызстане относится к типу жестких конституций и меняется только путем плебисцита.

Изменения и дополнения, внесенные в 1994-м, касались Жогорку Кенеша.

Появился двухпалатный парламент, состоящий из Законодательного собрания (35 депутатов), действующего постоянно и избираемого на основе представительства интересов всего населения республики и Собрания народных представителей (70 депутатов), работающих сессионно и избираемых на основе представительства территориальных интересов.

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В 1996 году проходит еще один конституционный референдум. Вынесенные изменения разграничивают функции двухпалатного парламента и вносят корректировки в полномочия главы государства: они усиливаются. В частности, согласно новой редакции, президент назначает послов, министров и мэров городов. В определенных Конституцией случаях он может распустить парламент.

В то же время Жогорку Кенешу предоставлены полномочия рассмотреть вопрос об отрешении главы государства от должности. При этом процедура импичмента была слишком громоздкой и, как утверждали эксперты, присутствовала, скорее, для галочки. Применить ее на практике было фактически нереально.

Вместе с тем парламент не мог отправить в отставку кабмин целиком, только выразить вотум недоверия премьер-министру. Если последнего отлучали от должности, то все правительство лишалось портфелей.

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В то же время на бумаге кабинету министров предоставлялось больше самостоятельности, хотя фактически он оказался подконтрольным лишь президенту. Парламент также не мог влиять на решения главы государства, тем самым была нарушена система сдержек и противовесов.

В феврале 2003-го Аскар Акаев инициирует еще одну конституционную реформу. По ней ликвидируется двухпалатный парламент и меняется избирательная система с мажоритарно-пропорциональной на мажоритарную. Кроме того, согласно внесенным изменениям, обнуляется президентский срок Аскара Акаева.

После принятия редакции-2003 оппозиция обвинила Акаева в узурпации власти.

В феврале 2005 года состоялись парламентские выборы. В результате фальсификации итогов по всей стране начались масштабные акции протеста, приведшие к смене власти. Аскар Акаев под давлением возмущенных сбежал из республики.

И снова перекройка

Пришедший на смену Курманбек Бакиев решил не отменять старую, а написать новую Конституцию. 21 октября 2007-го состоялся очередной всенародный референдум, на котором был принят новый главный документ страны.

Согласно внесенным изменениям, вводилась пропорциональная система избрания Жогорку Кенеша. Число народных избранников сократилось до 90. За парламентом закрепились контрольные функции, но в рамках не особо широких полномочий.

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За президентом осталось право отправлять в отставку кабмин и премьера на основании поданного заявления. Кроме того, он сам мог инициировать законопроекты и обладал правом вето. Глава государства направлял представление на судей Конституционного суда в парламент, определял внешнюю политику.

Было переформатировано избирательное законодательство. Оно предусматривало, что для прохождения в парламент политические партии должны преодолеть барьер в 5 процентов. В списках политорганизаций, претендующих на мандаты депутатов ЖК, устанавливались квоты — не менее 30 процентов мест отводилось женщинам, не менее 15 процентов — кандидатам в возрасте до 35 лет и не менее 15 процентов — национальным меньшинствам.

Конституция с привкусом крови

В разгар кровопролитных межэтнических столкновений на юге Кыргызстана после смены власти 7 апреля 2010 года временное правительство провело референдум по принятию редакции новой Конституции.

Конституция изменила форму правления в стране от президентской на парламентскую, ограничивая полномочия главы государства.

Согласно новому Основному закону, президент избирается на шестилетний срок и не может быть переизбран. Хотя его полномочия были ограничены, пост не превратился в формальную должность, как во многих государствах парламентской демократии. За президентом остались силовой блок и возможность назначать глав государственных органов.

Увеличилось число депутатов до 120. При этом введена норма, ограничивающая возможность партии-победителя получить больше 65 мандатов. Под запрет попали политобъединения, созданные на этнической или религиозной основе. Судей, служащих в милиции и Вооруженных силах, лишили права баллотироваться. Функции конституционного контроля передали Конституционной палате Верховного суда, Конституционный суд упразднили.

Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что «проект Конституции заслуживает высокой похвалы», однако эксперты раскритиковали решение распустить Конституционный суд и запутанную систему формирования правительства.

Независимость судебной власти авторы проекта так и не обеспечили. Рычаги влияния на служителей Фемиды, несмотря на контрольную функцию парламента, остались у президентского аппарата, что также вызвало недовольство со стороны международных конституционалистов.

Хотели как лучше

Летом 2016-го в парламент внесли пакет поправок, в частности, расширяющих полномочия премьера. В республике на тот момент действовал мораторий на внесение изменений в Конституцию до 2020 года. Но ни депутатам, ни Алмазбеку Атамбаеву, который был президентом, существующий запрет не помешал. В декабре кыргызстанцы поддержали поправки на референдуме, прошедшем без наблюдения ОБСЕ.

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Принятые изменения наделили премьер-министра правом вето. Правда, впоследствии он им так и не воспользовался. Кроме того, член кабмина, за исключением руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны и национальной безопасности, мог быть освобожден от занимаемой должности по представлению главы правительства после консультации с лидерами фракций парламентского большинства.

Однако эти поправки на практике не были реализованы. Эксперты отмечали, что подготовленный в 2016-м проект играл на руку Алмазбеку Атамбаеву, который собирался удержаться у власти через марионеточного преемника и послушного премьера. Но планы бывшего главы государства не воплотились в жизнь. Серым кардиналом он не стал, зато получил обвинения по уголовным статьям и нары в камере.

Старые песни о главном

Очередная конституционная реформа, инициированная Садыром Жапаровым, направлена на усиление президентской власти. Критики заявляют о возрождении диктатуры, сторонники парируют — будет не авторитаризм, а ответственность.

Как подчеркивают аналитики, не столь важно, что написано в Конституции. Не имеет также значения, какая форма правления установлена — президентская или парламентская. Проблема в отсутствии конституционного сознания у граждан. Люди голосуют, совершенно не представляя, за что именно. Они не несут ответственности за свой выбор, как и политики за свои решения.