Бардак в застройке Бишкека. Между депутатом и экспертом произошла перепалка

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты обсуждают проблемы в строительном секторе и принимаемые меры по оптимизации процедур выдачи документов для реализации строительства.

Нардеп Улукбек Ормонов возмутился беспорядочным и хаотичным строительством в Бишкеке. По его словам, сейчас стало модным строить дома.

«Два-три друга соберутся, скидываются и строят дома. Все кыргызы строят дома, если бы не пандемия, мы бы тоже стали строить. На 10 сотках строят дома, никто не думает о соседях», — сказал Улукбек Ормонов.

Председатель Союза строителей КР Аскарбек Молдобаев заявил, что в беспорядочном строительстве виновато государство.

«Есть архитектурный план, на 16-этажный дом строитель составляет технический регламент по безопасности, указывает расположение внутренних инженерных коммуникаций. Документ проходит экспертизу. Заключение должны дать экологи, пожарная служба. Кроме того, необходимо получить положительное заключение. Но во всем виновато государство, потому как пожарники — это государство, экотехинспекция — государство. Если не даем работать, то тогда надо прекращать строительство. Госэкотехинспектор, если у него есть информация о нарушениях, в первую очередь должен дать предписание, оштрафовать и передать в следственные органы», — сказал он.

Депутат ответил, что нельзя во всем винить государство. «Прежде чем винить государство, нужно признать, что все эти нарушения происходят при вашем разрешении. Должен быть порядок. Прежде чем получать разрешение, нужно согласовать с соседями. Люди берут землю в аренду, а потом продают ее за миллионы», — заметил Улукбек Ормонов.

Председатель Союза строителей КР перебил его, добавив, что «вы так говорите, будто мы сами что хотим, то и делаем».

Глава комитета Махабат Мавлянова призвала соблюдать порядок.