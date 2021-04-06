12:01
USD 84.80
EUR 99.61
RUB 1.11
Власть

Бардак в застройке Бишкека. Между депутатом и экспертом произошла перепалка

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты обсуждают проблемы в строительном секторе и принимаемые меры по оптимизации процедур выдачи документов для реализации строительства.

Нардеп Улукбек Ормонов возмутился беспорядочным и хаотичным строительством в Бишкеке. По его словам, сейчас стало модным строить дома.

«Два-три друга соберутся, скидываются и строят дома. Все кыргызы строят дома, если бы не пандемия, мы бы тоже стали строить. На 10 сотках строят дома, никто не думает о соседях», — сказал Улукбек Ормонов.

Председатель Союза строителей КР Аскарбек Молдобаев заявил, что в беспорядочном строительстве виновато государство.

«Есть архитектурный план, на 16-этажный дом строитель составляет технический регламент по безопасности, указывает расположение внутренних инженерных коммуникаций. Документ проходит экспертизу. Заключение должны дать экологи, пожарная служба. Кроме того, необходимо получить положительное заключение. Но во всем виновато государство, потому как пожарники — это государство, экотехинспекция — государство. Если не даем работать, то тогда надо прекращать строительство. Госэкотехинспектор, если у него есть информация о нарушениях, в первую очередь должен дать предписание, оштрафовать и передать в следственные органы», — сказал он.

Депутат ответил, что нельзя во всем винить государство. «Прежде чем винить государство, нужно признать, что все эти нарушения происходят при вашем разрешении. Должен быть порядок. Прежде чем получать разрешение, нужно согласовать с соседями. Люди берут землю в аренду, а потом продают ее за миллионы», — заметил Улукбек Ормонов.

Председатель Союза строителей КР перебил его, добавив, что «вы так говорите, будто мы сами что хотим, то и делаем».

Глава комитета Махабат Мавлянова призвала соблюдать порядок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188972/
просмотров: 438
Версия для печати
Материалы по теме
Застройка в парке Ататюрка. Бишкекглавархитектура разрешения не выдавала
Незаконная застройка Бишкека. Возле Дома правительства митингуют жители столицы
Застройка в парке Ататюрка. Разрешение на возведение жилого дома выдала мэрия
Стена рухнула на садик. В стройкомпании опровергли слова владельцев детсада
Из-за строительства многоэтажного дома рухнула стена детсада и часть кухни
Улукбек Марипов объявил выговор директору Госстроя Урматбеку Кокочарову
Чиновники наконец озаботились уродливой архитектурой Бишкека
Свободных участков в Бишкеке нет. Застройщики выступают за снос старых домов
Интерактивная карта в сфере строительства не готова. Чиновников ждет наказание
Платить за свет и отопление не надо. В Финляндии строят инновационные дома
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с&nbsp;Камчыбеком Ташиевым Недипломатично. Хамрон Зарифи продолжил полемику с Камчыбеком Ташиевым
Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и&nbsp;Отунбаеву: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Жээнбекова и Отунбаеву: сбор подписей продолжат
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
6 апреля, вторник
11:53
В ФОМС рассказали, какие медуслуги могут получить не приписанные к ГСВ пациенты В ФОМС рассказали, какие медуслуги могут получить не пр...
11:50
Мелис Сатыбеков назначен заместителем министра энергетики и промышленности
11:43
Активиста Тилекмата Кудайберген уулу оставили в СИЗО-1 до 15 апреля
11:42
Бардак в застройке Бишкека. Между депутатом и экспертом произошла перепалка
11:32
В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде