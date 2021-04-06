Местные выборы. 80 процентов граждан намерены принять участие в голосовании

Эксперты ОФ «Общее дело» провели опрос среди граждан, чтобы выяснить, что им известно о местных выборах и примут ли они участие в голосовании.

По итогам выяснилось, что 73 процента населения хорошо осведомлены о выборах в местные кенеши. Из них 80 процентов планируют принять в них участие.

22 процента респондентов отмечают высокую вероятность злоупотребления административным ресурсом на выборах в местные кенеши. При этом 61 процент назвали это обычной практикой при проведении выборов.

20 респондентов отмечают, что на выборах есть высокая вероятность подкупа голосов.

40 процентов опрошенных заявили, что на их выбор повлияет программа партии. 13 процентов обращают внимание на список. 21 процент не знает, по какой причине голосует за ту или иную партию.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.