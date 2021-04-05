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Власть

С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем

Для исполнения указа президента запустят национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт — паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что уже разработано соответствующее постановление. Государственная регистрационная служба с мая по 31 августа 2021 года планирует провести национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт — паспортов образца 2017 года (ID-карта) следующим категориям лиц, за исключением случаев утери:

  • детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах;
  • детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
  • инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах;
  • пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, в том числе отдельно пожилым гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах престарелых;
  • участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Баткенских событий.

Для получения услуги надо будет представить документы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188873/
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