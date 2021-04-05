С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем

Для исполнения указа президента запустят национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт — паспортов граждан Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что уже разработано соответствующее постановление. Государственная регистрационная служба с мая по 31 августа 2021 года планирует провести национальную кампанию по бесплатной выдаче идентификационных карт — паспортов образца 2017 года (ID-карта) следующим категориям лиц, за исключением случаев утери:
- детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах;
- детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
- инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах;
- пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, в том числе отдельно пожилым гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах престарелых;
- участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Баткенских событий.
Для получения услуги надо будет представить документы.