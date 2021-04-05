Местные выборы. Членов УИК № 7075 подозревают в агитации в пользу партии «Эмгек»

Членов УИК № 7075 в Токмаке подозревают в агитации в пользу партии «Эмгек». Об этом заявлено сегодня на заседании координационной рабочей группы оперативного реагирования.

Указано, что информация проверяется до сих пор. Хотя жалоба поступила 10 дней назад. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова подчеркнула, что таким нечистоплотным сотрудникам не место в системе избирательных комиссий, и попросила ускориться с проверкой.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке баллотируется 25 партий. БГК состоит из 45 депутатов.