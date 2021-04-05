В Фонде обязательного медстрахования назначен новый заместитель председателя

В Фонде обязательного медицинского страхования назначен новый заместитель председателя. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о назначении заместителем Мирланбека Шабданова.

Он родился 17 января 1979 года. Окончил Институт гуманитарных знаний Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, факультет «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по специальности «Экономист». Имеет диплом учебного центра Национального статистического комитета по курсу «Бухгалтеров-программистов», присвоена квалификация «Бухгалтер-программист». Работал в районных региональных отделениях казначейства, экономистом Республиканского центра психического здоровья, ведущим, главным специалистом, заместителем начальника управления экономики и финансов, начальником управления исполнения бюджета ФОМС, начальником управления планирования расходов социальной сферы Министерства финансов.

Алымкадыр Бейшеналиев подписал приказ о назначении Клары Оскомбаевой первым заместителем председателя ФОМС. Ранее она также занимала данную должность.