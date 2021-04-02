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Власть

Цифра дня. На 12,4 миллиарда сомов профинансированы пенсии и пособия в 2021 году

С начала года финансирование пенсий и пособий составило 12,4 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда.

По ее данным, 12 миллиардов 431 миллион 700 тысяч сомов распределились следующим образом:

  • Бишкек — 2 миллиарда 23 миллиона 800 тысяч сомов;
  • Чуйская область — 1 миллиард 915,4 миллиона сомов;
  • Ошская область — 2 миллиарда 280 миллионов 600 тысяч сомов;
  • Джалал-Абадская область — 2 миллиарда 131 миллион 300 тысяч сомов;
  • Иссык-Кульская область — 1 миллиард 113 миллионов 6 тысяч сомов;
  • Нарынская область — 994,7 миллиона сомов;
  • Баткенская область — 994 миллиона 100 тысяч сомов;
  • Таласская область — 514 миллионов 400 тысяч сомов;
  • город Ош — 443 миллиона 800 тысяч сомов.

Финансирование пенсий и пособий за март 2021 года составило 4 миллиарда 147 миллионов 700 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188622/
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