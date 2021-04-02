Цифра дня. На 12,4 миллиарда сомов профинансированы пенсии и пособия в 2021 году

С начала года финансирование пенсий и пособий составило 12,4 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда.

По ее данным, 12 миллиардов 431 миллион 700 тысяч сомов распределились следующим образом:

Бишкек — 2 миллиарда 23 миллиона 800 тысяч сомов;

Чуйская область — 1 миллиард 915,4 миллиона сомов;

Ошская область — 2 миллиарда 280 миллионов 600 тысяч сомов;

Джалал-Абадская область — 2 миллиарда 131 миллион 300 тысяч сомов;

Иссык-Кульская область — 1 миллиард 113 миллионов 6 тысяч сомов;

Нарынская область — 994,7 миллиона сомов;

Баткенская область — 994 миллиона 100 тысяч сомов;

Таласская область — 514 миллионов 400 тысяч сомов;

город Ош — 443 миллиона 800 тысяч сомов.

Финансирование пенсий и пособий за март 2021 года составило 4 миллиарда 147 миллионов 700 тысяч сомов.