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Власть
Сюжет: COVID-19

Смерть сотрудника МИД. Елена Баялинова призывает дождаться официального вывода

Медиаэксперт в области здравоохранения Елена Баялинова, первой распространившая в Facebook новость о смерти 39-летнего сотрудника консульской службы МИД Бахтияра Шакирова якобы в результате вакцинации от COVID-19, призывает дождаться официального заключения Минздрава о причинах летального исхода.

Как сообщила 24.kg Елена Баялинова, вполне вероятно, что Бахтияр Шакиров не получал прививку от коронавируса или получал, но параллельно с ней прошел еще какую-то процедуру, и введенный препарат дал такую реакцию.

«Сейчас все родственники, именно близкий круг, на похоронах в Караколе и уточнить мне не у кого. Хотя я запросила у них эти сведения. Я просто очень хорошо знаю этих людей и изначально мне сказали, что он получил прививку и умер. Но получил ли он именно прививку от COVID-19 или это был какой-то другой препарат, родственники не знают», — пояснила Елена Баялинова.

Я написала об этом случае, чтобы Минздрав обратил внимание. Меня же теперь обвиняют в том, что я хайпом занимаюсь. Но человек умер, и это факт. Другое дело, от чего именно.

Елена Баялинова

Ранее стало известно о смерти 39-летнего Бахтияра Шакирова, который скончался в Национальном центре охраны материнства и детства после инъекции антибиотика. Елена Баялинова сообщила, что он накануне прошел вакцинацию от COVID-19 и был в числе первых, кто получил вакцину SinoPfarm компании China Biotekсhnology Go LTD, поступившую в КР 19 марта в количестве 150 тысяч доз. Минздрав создал комиссию для выяснения причин смерти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188612/
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