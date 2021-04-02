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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Прокуратура Оша отреагировала на возмущение главы ЦИК

Прокуратура Оша отреагировала на возмущение председателя ЦИК в связи с тем, что правоохранительные органы не проводят проверку по фактам давления во время предвыборного периода.

Ранее Нуржан Шайдалбекова заявила об этом на заседании координационной группы оперативного реагирования.

В надзорном органе отмечают, что по пяти заявлениям бывших работников структурных подразделений мэрии южной столицы по вопросу принуждения их к увольнению проведена проверка. Информация не подтвердилась.

«Сообщаем, что всего из ТИК Оша в прокуратуру и УВД поступило 11 материалов по вопросам соблюдения избирательного законодательства. По результатам их изучения в Едином реестре преступлений и проступков по факту раздачи продовольственных продуктов и 500 сомов для каждого избирателя зарегистрированы два досудебных производства по статье 192 «Подкуп голосов» УК КР, которые находятся на стадии расследования. Остальные восемь материалов были списаны в номенклатурное дело в связи с отсутствием состава преступления или проступка, одно направлено в ТИК для рассмотрения в соответствии с Кодексом о нарушениях», — проинформировали в прокуратуре города.

Отметим, что в целом в координационную группу ЦИК поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них по нарушению прав избирателя — 1, подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/188557/
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