Гендиректор ЮНЕСКО приняла приглашение президента посетить Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров сегодня провел переговоры с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле в формате видеоконференции. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО, и поблагодарил организацию за оказанную техническую и консультативную помощь Министерству образования и науки страны в переходе на дистанционное обучение. Это позволило не прерывать процесс обучения школьников в период вспышки коронавирусной инфекции.

Президент заявил, что развитие сотрудничества с ЮНЕСКО будет способствовать дальнейшему совершенствованию цифровизации системы образования и повышению качества обучения. Он напомнил, что ООН объявила 2021-й Международным годом креативной экономики в интересах устойчивого развития.

Садыр Жапаров отметил активное развитие в последние годы креативного производства в республике. Учитывая важность данного процесса, он призвал ЮНЕСКО к укреплению сотрудничества в этой сфере.

Глава государства остановился на международных инициативах Кыргызстана по снижению негативных последствий изменения климата и защите биоразнообразия.

Он подчеркнул прилагаемые усилия страны по спасению снежного барса, а также подготовку предложений в ЮНЕСКО о включении Иссык-Кульского бассейна в Глобальную сеть геопарков.

Садыр Жапаров пригласил Одрэ Азуле на международную конференцию в сфере высшего образования, которую планируется провести в сентябре 2021 года, а также предложил рассмотреть возможность ее восхождения на 5-тысячный пик ЮНЕСКО, находящийся в Кыргызстане.

Гендиректор ЮНЕСКО отметила активную внешнеполитическую деятельность Садыра Жапарова, а также плодотворное сотрудничество с Кыргызстаном за годы независимости. Она остановилась на важности деятельности организации, особенно ярко проявившей себя в период вспышки пандемии коронавирусной инфекции в 2020-м, когда учащиеся по всему миру были вынуждены обучаться дистанционно без очного общения друг с другом.

Одрэ Азуле поделилась планами организации по реализации различных проектов, в том числе по развитию музейного дела с учетом современных реалий, нематериальному культурному наследию, природным и водным ресурсам.

Она приняла приглашение посетить республику в этом году и взойти на пик ЮНЕСКО в Кыргызстане.

Гендиректор ЮНЕСКО также пригласила Садыра Жапарова посетить офис организации в Париже для проведения полноформатной встречи.