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Власть

Цифра дня. 25,2 миллиарда сомов недополучает бюджет из-за налоговых льгот

Государство недополучает 25,2 миллиарда сомов из-за различных налоговых льгот и послаблений. Об этом сообщил премьер-министр Улукбек Марипов на заседании правительства.

По его словам, только в таможенном секторе предоставлено льгот на 5,2 миллиарда сомов. К примеру, компании-импортеры, поставляющие в страну лекарства, освобождены от НДС на 1,4 миллиарда сомов.

«Такой механизм предоставления преференций показал свою неэффективность, так как цены на лекарства в розничной сети в два-три раза выше, чем в соседних государствах. Возникает вопрос: почему граждане вынуждены переплачивать за лекарства, несмотря на предоставленные поставщикам льготы? Аналогичная ситуация наблюдается и в области сельского хозяйства. Фермеры вынуждены реализовывать свою продукцию по низким ценам, а посредники, скупающие товар, реализуют его в розницу по завышенной цене. Наши законы должны работать и для людей, и в интересах бизнеса и государства», — заключил глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188471/
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