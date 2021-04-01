Образован Совет по совершенствованию судебной и правоохранительной деятельности

Садыр Жапаров подписал указ о Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Руководителю аппарата президента поручено в недельный срок образовать экспертную рабочую группу по проведению анализа применения Уголовного кодекса, кодексов о проступках и о нарушениях, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Административно-процессуального кодекса, законов о пробации, об основах амнистии и порядке ее применения, о медиации, о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве.

Совету поручено подготовить и внести на рассмотрение проекты стратегий по совершенствованию нормативных правовых актов, касающихся судебной и правоохранительной деятельности, исполнительного производства и уголовно-исполнительной системы включительно.

«Совет будет являться совещательным и консультативным органом, созданным для подготовки предложений, обеспечения согласованных действий всех государственных органов по данным направлениям, включая проработку проектов нормативных правовых актов. При совете образуются экспертные рабочие группы по подготовке соответствующих предложений», — говорится в сообщении.

Этим же указом Садыр Жапаров упразднил ранее действовавший Совет по судебной реформе.

Совет возглавил сам глава государства. В его состав вошли: