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Власть

Образован Совет по совершенствованию судебной и правоохранительной деятельности

Садыр Жапаров подписал указ о Совете по вопросам совершенствования судебной и правоохранительной деятельности при президенте. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Руководителю аппарата президента поручено в недельный срок образовать экспертную рабочую группу по проведению анализа применения Уголовного кодекса, кодексов о проступках и о нарушениях, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, Гражданского процессуального кодекса, Административно-процессуального кодекса, законов о пробации, об основах амнистии и порядке ее применения, о медиации, о статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве.

Совету поручено подготовить и внести на рассмотрение проекты стратегий по совершенствованию нормативных правовых актов, касающихся судебной и правоохранительной деятельности, исполнительного производства и уголовно-исполнительной системы включительно.

«Совет будет являться совещательным и консультативным органом, созданным для подготовки предложений, обеспечения согласованных действий всех государственных органов по данным направлениям, включая проработку проектов нормативных правовых актов. При совете образуются экспертные рабочие группы по подготовке соответствующих предложений», — говорится в сообщении.

Этим же указом Садыр Жапаров упразднил ранее действовавший Совет по судебной реформе.

Совет возглавил сам глава государства. В его состав вошли:

  • генеральный прокурор Курманкул Зулушев;
  • и. о. председателя Верховного суда Нургуль Бакирова;
  • председатель Совета судей Чинара Садырова;
  • вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков;
  • председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Канат Керезбеков;
  • председатель комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Наталья Никитенко;
  • председатель комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев;
  • министр внутренних дел Улан Ниязбеков;
  • министр юстиции Асель Чыныбаева;
  • председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев;
  • первый заместитель руководителя аппарата президента Медербек Сатыев;
  • завотделом судебной реформы и законности аппарата президента Замирбек Базарбеков;
  • председатель Совета адвокатуры Билим Райымкулов;
  • профессор кафедры гражданского права и адвокатуры Джалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова, доктор юридических наук Автандил Арабаев;
  • директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188407/
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