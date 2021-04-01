Не опять, а снова. Каждая новая власть страны переписывает Конституцию

Кыргызстану предстоит десятый по счету конституционный референдум по принятию проекта новой редакции главного документа страны. Он назначен на 11 апреля, в один день с местными выборами.

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Документ, подготовленный конституционным совещанием, раскритиковали как отечественные эксперты и юристы, так и международные правовые институты, включая Венецианскую комиссию и БДИПЧ ОБСЕ. Однако дорабатывать его с учетом замечаний не будут.

24.kg напоминает, сколько раз и какие поправки вносились в Конституцию, по чьей инициативе и кому это было выгодно.

Плебисцит вошел в привычку

Конституция независимого Кыргызстана была принята на XII сессии Верховного совета. Его состав вошел в историю как «легендарный парламент». Тогда проект подготовил специальный комитет, и обсуждался он на протяжении двух лет — с 1991 по 1993 год. Конституция определяла полномочия президента, парламента и правительства. Согласно основным положениям, глава государства мог баллотироваться не более двух раз. Вводился также институт вице-президента. Премьер и министры назначались только президентом. Был также создан Конституционный суд.

Конституция-93 считается самой прогрессивной и устанавливающей систему сдержек и противовесов между ветвями власти.

Во время правления Аскара Акаева Конституция пять раз пересматривалась в пользу усиления полномочий президента, а также вносились изменения в иные нормы в 1994, 1996, 1998, 2001 и 2003 годах. Поправки разрабатывали члены конституционного совещания.

Изменения и дополнения, внесенные в 1994-м, касались реорганизации парламента. Были сформированы Законодательное собрание в составе 35 депутатов и Собрание народных представителей из 70 депутатов.

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Минуло два года, и Аскар Акаев назначает дату очередного всенародного голосования. Оно снова касается внесения изменений в Основной закон.

Полномочия двухпалатного парламента разграничиваются, и прописываются положения, уточняющие взаимоотношения между президентом, Жогорку Кенешем и правительством. Расширяются полномочия главы государства. Отныне президент назначает министров, послов и руководителей местных администраций. Главе государства также в определенных случаях предоставлялось право роспуска одной или обеих палат парламента. В то же время Жогорку Кенеш получает право рассмотреть вопрос об отрешении президента от должности. А вот отправить кабмин в отставку ЖК не мог, но при этом за депутатами закреплялись полномочия по выражению вотума недоверия премьеру. Несмотря на то что правительству предоставлялось больше самостоятельности, фактически оно оказалось подконтрольным лишь президенту. Парламент не мог влиять на решения главы государства.

После редакции в 2003-м оппозиция обвинила Аскара Акаева в узурпации власти и неконституционности третьего президентского срока.

Тогда же, напомним, была введена мажоритарная система избрания Жогорку Кенеша и ликвидирован двухпалатный парламент. В феврале 2005 года состоялись парламентские выборы. В результате фальсификации итогов оппоненты Акаева не попали в парламент. При этом в высший законодательный орган страны прошла партия «Алга Кыргызстан», а в ее составе дети первого президента — Айдар и Бермет. Это вызвало масштабные акции протеста по всей республике. В результате мартовских событий, повлекших за собой смену власти, Аскар Акаев сбежал из Кыргызстана.

Хорошо забытое старое

Пришедший на смену Курманбек Бакиев не стал возвращать первую Конституцию, а поручил написать новую. В ноябре и декабре 2006-го оппозиционной группой депутатов были подготовлены и приняты два варианта Основного закона.

14 сентября 2007 года Конституционный суд отменил действия ноябрьской и декабрьской редакций. В силу вновь вступила Конституция в редакции 2003-го.

21 октября 2007 года, согласно указу президента Курманбека Бакиева, состоялся очередной всенародный референдум. На нем была принята новая редакция Конституции. Проект готовился юристом Данияром Нарымбаевым.

Согласно внесенным изменениям, вводилась пропорциональная система избрания Жогорку Кенеша. Число народных избранников сокращалось до 90. За ЖК закреплялись контрольные функции, но в рамках не особо широких полномочий. За президентом оставалось право отправлять в отставку кабмин и его главу на основании поданного заявления. Кроме того, он сам мог инициировать законопроекты и обладал правом вето. Глава государства направлял представление на судей Конституционного суда в парламент, определял внешнюю политику.

Бакиевская Конституция просуществовала до 2010-го. В разгар кровопролитных межэтнических столкновений на юге страны, после того, как 7 апреля к власти пришла оппозиция, временное правительство проводит референдум по принятию редакции нового Основного закона. Его авторами считаются члены конституционного совещания во главе с Омурбеком Текебаевым.

Конституция меняет форму правления с президентской на парламентскую, ограничивая полномочия главы государства. Президент избирается на один шестилетний срок и не может быть переизбран. Основной закон увеличивает число депутатов с 90 до 120, вводя при этом правило о том, что одна партия не может рассчитывать на более чем 65 мест. Конституционный суд упразднен. Документ уделяет большое внимание правам человека. В статье 16 прописывается запрет на дискриминацию. Статья 20 содержит положения о правах заключенных, включая отмену смертной казни и пыток.

Мораторий не указ

Летом 2016 года в парламент внесен проект поправок, в частности, расширяющих полномочия премьера. В республике на тот момент действовал мораторий на внесение поправок в Конституцию до 2020-го. Но ни депутатов, ни Алмазбека Атамбаева, который был президентом, существующий запрет не смутил. Конституционная палата десятью голосами против одного сочла, что проект не нарушает законодательство.

Венецианская комиссия и БДИПЧ опубликовали свое заключение с рядом замечаний. Но учтены они не были.

В декабре 2016 года поправки были одобрены на референдуме, прошедшем без наблюдения ОБСЕ.

Все по кругу и по кругу

Новейшая история Кыргызстана свидетельствует: каждую перекройку Конституции инициирует исключительно власть, и каждое редактирование начиная с 1995-го направлено на усиление правящей группировки. Основной закон 2010 года, устанавливающий парламентскую форму правления, не стал исключением. Сокращение полномочий главы государства носило, скорее, номинальный характер. По факту же все ключевые решения принимал президент. У него в непосредственном подчинении находились силовики, и он формировал внутреннюю и внешнюю политику.

Юрист Медер Алиев в одном из интервью 24.kg отмечал, что в Кыргызстане парламентаризма никогда не было. Была сильная вертикаль президентской власти, а Жогорку Кенеш исполнял функции нотариуса. Поэтому утверждения о том, что, принимая новую Конституцию 11 апреля, страна отрекается от парламентской демократии, не состоятельны.

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Кыргызстан — далеко не единственная республика, где Конституция регулярно переписывается. В топ-10 государств, где за последние 20 лет чаще всего менялась Конституция, вошли Мексика, Новая Зеландия, Бразилия, Швейцария, Австрия, Израиль, Чили, Колумбия, Грузия и Индия.

Но другое дело, какие цели преследуют инициаторы конституционной реформы. В развитых странах обновляют конституции, чтобы соответствовать современным запросам общества и расширять права человека (в том числе для того, чтобы закрепить права ЛГБТ и свободу гендерного самоопределения), а также устанавливать гарантии реализации различных социальных прав, укреплять национальное единство и идентичность, защищать суверенитет и интересы граждан, развивать регионы и расширять возможности участия в принятии решений.

В Кыргызстане же изменения играют на руку прежде всего властям.