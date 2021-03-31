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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы в БГК. Партию «Ак Бата» уличили в подкупе

Политическую партию «Ак Бата» уличили в подкупе. Жалоба поступила в ТИК Бишкека и внесена в реестр.

По данным заявителей, представители политорганизации привезли и уложили щебень на дорогах, ведущих к многоэтажным домам жилмассива «Кудайберген» на пересечении улиц Волкова и Садыгалиева. Жители жилмассива сообщили, что руководили процессом представители «Ак Баты», одетые в жилетки и кепки с логотипом партии.

В ЦИК отметили: любые работы по благоустройству города со стороны партийных активистов в период избирательной кампании расцениваются как подкуп избирателей.

В координационную группу Центризбиркома поступило 31 сообщение о нарушениях. Из них по нарушению прав избирателя — 1, по подкупу — 14, использованию админресурса — 8, запугиванию и давлению — 1, распространению ложной информации со стороны кандидатов — 1, нарушению правил агитации — 3, нарушению вопросов финансирования избирательной кампании — 3.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 25 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188197/
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