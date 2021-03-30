Лидер партии «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров назначен главой ФУГИ

Депутат Мирлан Бакиров назначен председателем Фонда по управлению государственным имуществом. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ФУГИ.

Прежний глава фонда Жылдызбек Исакулов подал в отставку в феврале 2021 года. Исполняющим обязанности главы ФУГИ был заместитель председателя Ишенбек Медетов.

Мирлан Бакиров известен тем, что на парламентских выборах в октябре 2020 года возглавлял список партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-заместителем председателя Государственной таможенной службы Райымбеком Матраимовым.

Кроме того, Бакиров активно участвовал в митингах в поддержку задержанного за незаконное обогащение экс-таможенника Райымбека Матраимова.