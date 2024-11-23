14:05
USD 86.50
EUR 90.34
RUB 0.85
Экономика

От управления госимуществом за 9 месяцев поступило более 30 миллиардов сомов

От управления государственным имуществом за девять месяцев 2024 года поступило 30 миллиардов 566,7 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

Там напомнили, что поступления от управления государственным имуществом состоит из четырех источников: дивиденды, часть чистой прибыли государственных предприятий, аренда и приватизация.

Так, большую часть поступлений в этом году получили за счет дивидендов акционерных обществ и приватизации.

В пресс-службе заявили, что бюджет ГАУГИ в 2024 году достиг исторических показателей. Для сравнения: за девять месяцев собрано на 6 миллиардов 700 миллионов сомов больше, чем в 2023 году, и на 28 миллиардов сомов больше, чем в 2020 году.

В ГАУГИ добавили, что утвержденный план на девять месяцев 2024 года выполнен на 183,5 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311900/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
За девять месяцев активы госкомпаний достигли 445,7 миллиарда сомов
Депутат предлагает объединить ГАУГИ с управделами президента
Депутат Бактыбек Сыдыков предлагает «не плодить» новые госпредприятия
Автовокзал, кинотеатр и магазин. В Токтогуле государству вернули ряд объектов
Здравницу «Ала-Тоо» передали Министерству здравоохранения Кыргызстана
Квартиры, машины, рынки. Как страна зарабатывает на старом и новом госимуществе
Прибыль компаний с госдолей составила 28,3 миллиарда сомов
Медер Машиев снят с поста замдиректора Госагентства по управлению госимуществом
Президент освободил от должности главу Госагентства по управлению госимуществом
ГКНБ опровергает информацию о передаче госорганам двух машин Камчи Кольбаева
Популярные новости
Монополия на&nbsp;интернет. Кыргызстан рискует вернуться в&nbsp;прошлое? Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?
Накопительная ипотека. Как получить жилье по&nbsp;обновленной программе &laquo;Мой дом&raquo; Накопительная ипотека. Как получить жилье по обновленной программе «Мой дом»
Отечественные машины закупили для завода по&nbsp;переработке автомобильных шин Отечественные машины закупили для завода по переработке автомобильных шин
В&nbsp;Бишкеке наблюдаются очереди на&nbsp;заправках. Нефтетрейдеры объяснили из-за чего В Бишкеке наблюдаются очереди на заправках. Нефтетрейдеры объяснили из-за чего
Бизнес
Коворкинг-центр в&nbsp;КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего Коворкинг-центр в КТУ имени Раззакова: пространство для студентов будущего
MEGA: в&nbsp;2&nbsp;раза больше интернета, в&nbsp;2&nbsp;раза больше развлечений! MEGA: в 2 раза больше интернета, в 2 раза больше развлечений!
В&nbsp;Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR В Бишкеке открылся еще один супермаркет сети SPAR
Интернет не&nbsp;подорожает&nbsp;&mdash; глава &laquo;Кыргызтелекома&raquo; развеял опасения операторов Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
23 ноября, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 23 ноября.Как изменились цены за неделю Продуктовая корзина Бишкека на 23 ноября.Как изменились...
13:38
Аудиовизуальная выставка «Голос земли» пройдет в Музее имени Гапара Айтиева
13:19
От управления госимуществом за 9 месяцев поступило более 30 миллиардов сомов
13:03
Довести климатическое финансирование до $250 миллиардов предложили на COP29
12:48
Акылбек Жапаров: Цифровое правительство — это уже не мечта, а реальность