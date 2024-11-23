От управления госимуществом за 9 месяцев поступило более 30 миллиардов сомов

От управления государственным имуществом за девять месяцев 2024 года поступило 30 миллиардов 566,7 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

Там напомнили, что поступления от управления государственным имуществом состоит из четырех источников: дивиденды, часть чистой прибыли государственных предприятий, аренда и приватизация.

Так, большую часть поступлений в этом году получили за счет дивидендов акционерных обществ и приватизации.

В пресс-службе заявили, что бюджет ГАУГИ в 2024 году достиг исторических показателей. Для сравнения: за девять месяцев собрано на 6 миллиардов 700 миллионов сомов больше, чем в 2023 году, и на 28 миллиардов сомов больше, чем в 2020 году.

В ГАУГИ добавили, что утвержденный план на девять месяцев 2024 года выполнен на 183,5 процента.