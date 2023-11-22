От Кольбаевых добровольно. В собственность государства перешло 720 квартир

С начала 2023 года в государственную собственность приняты 720 незавершенных квартир. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора Госагентства по управлению государственным имуществом Медер Машиев.

Чиновник отметил, что они переданы добровольно. Ранее жилье принадлежало ликвидированному вору в законе Камчи Кольбаеву.

По его словам, государству также переданы 38 единиц недвижимого имущества, это здания и земельные участки, 15 акций и долей в уставном капитале хозяйствующих субъектов, а также 356 автотранспортных средств.

«Это конфискованные, добровольно переданные и полученные от международных организаций по завершению проектов транспортные средства», — рассказал Медер Машиев.