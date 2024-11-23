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Экономика

В 2024 году ГАУГИ обещает более 21 миллиарда дивидендов государству

По результатам деятельности госкомпаний за 2024 год государство получит дивиденды в 21 миллиард 386 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению государственным имуществом.

По ее данным, в 2020 году государство получило от госкомпаний 2 миллиарда 176 миллионов сомов дивидендов, 2023-м — 18 миллиардов 205 миллионов сомов.

То есть в 2024 году государство получит на 19 миллиардов 210 миллионов сомов больше, чем в 2020 году, и на 3 миллиарда 181 миллион сомов больше, чем в 2023-м.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311913/
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