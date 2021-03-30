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Власть

Садыр Жапаров встретился со спецпредставителем Генсека ООН по Центральной Азии

Садыр Жапаров обсудил со специальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Натальей Герман. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Обсуждены актуальные направления совместного сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по общественно-политическим процессам и эпидемиологической ситуации в стране. Глава государства поблагодарил систему ООН за содействие Кыргызстану в рамках различных проектов и программ.

Садыр Жапаров отметил, что события октября 2020 года стали очередным переломным этапом в истории республики, но за короткие сроки удалось стабилизировать положение и войти в конституционное поле.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация в Кыргызстане стабильная, ведется подготовка к проведению референдума по принятию новой редакции Конституции. Выразил уверенность в успешном преодолении периода при поддержке международных партнеров и поблагодарил институты ООН за содействие в проведении выборных процессов в стране.

Президент также рассказал, что первоочередными задачами для Кыргызстана являются проведение реформ в экономической, социальной, судебной и правоохранительной сферах, борьба с коррупцией и преступностью. Отметив негативное влияние пандемии на социально-экономическую ситуацию в государстве, он высказал надежду на поддержку ООН в борьбе с заболеванием и его последствиями.

Касаясь темы конституционной реформы, Садыр Жапаров выразил убежденность в том, что в случае принятия нового проекта Основного закона это позволит укрепить порядок в стране и станет залогом для ее дальнейшего развития.

У руководства республики имеется твердая политическая воля для проведения крупномасштабных общественно-политических и социально-экономических реформ.

Наталья Герман подчеркнула, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень внимательно следит за развитием процессов в Центральноазиатском регионе и, в частности, в Кыргызстане. Она поздравила кыргызскую сторону с успешным проведением совместно с международными партнерами слаженной гуманитарной операции по возвращению на родину 79 детей из Ирака, не по своей воле оказавшихся за рубежом. ООН ценит этот опыт и продолжит оказывать помощь в этой деятельности.

По данным Натальи Герман, летом планируется проведение акции по борьбе против терроризма под названием «Контртеррористическая неделя в Нью-Йорке», где будет широко освещен успешный опыт Кыргызстана в репатриации своих граждан.

Спецпредставитель Генсека ООН выразила надежду на то, что предстоящие выборные процессы в стране пройдут в атмосфере открытости и прозрачности с участием всех слоев населения.

Кроме того, она отметила готовность к оказанию экспертного содействия в проведении инвентаризации национального законодательства, сотрудничеству в рамках вакцинации населения от коронавирусной инфекции и предложила рассмотреть возможность создания совместного совета между Кыргызстаном и ООН по правам человека.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188150/
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