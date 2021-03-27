Референдум. ЦИК выпустит газету с текстом Конституции

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов постановила издать специальный выпуск газеты с текстом проекта Конституции, вынесенного на референдум. Он состоится в один день с местными выборами — 11 апреля.

Тираж составит 1 миллион 100 тысяч экземпляров на государственном и официальном языках.

11 марта Жогорку Кенеш принял законопроект о назначении референдума по проекту Закона «О Конституции Кыргызской Республики» во втором и третьем чтениях.

За проголосовали 94 нардепа, против — 6. Регистрацию прошли 100 депутатов. Журналисты посчитали, сколько парламентариев фактически присутствовало при голосовании, — в зале находилось 83 человека.

Ранее, добавим, Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) опубликовали совместное заключение по проекту новой Конституции. Они раскритиковали предлагаемый вариант. Положения проекта нового Основного закона угрожают необходимому балансу ветвей власти, отметили эксперты. Некоторые его нормы также несут угрозу защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права.