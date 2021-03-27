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Власть

В парламенте озаботились судьбой этнических кыргызов

Депутат парламента Чынара Урумкалиева предлагает ряд поправок в законы «О гражданстве Кыргызской Республики», «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Республику».

По ее словам, прописанные там нормы нуждаются в доработке. В частности, в законодательстве не предусмотрен случай о предоставлении гражданства детям этнических кыргызов, родившимся после переселения их родителей в Кыргызстан, но еще не получившим гражданство. Депутат предлагает внести пункт, по которому дети этнических кыргызов, рожденные на территории страны, автоматически становятся гражданами.

Нардеп также предлагает упростить процедуру предоставления статуса кайрылмана. В частности, выдавать его, если у обратившихся нет свидетельства о браке, паспорта, но есть свидетельство о рождении, где указано, что по этнической принадлежности заявитель кыргыз.

Нардеп выступает и за упрощение регистрации и порядка въезда-выезда. 

По некоторым данным, в Кыргызстане проживает более 10 тысяч этнических кыргызов в возрасте старше 18 лет без документов, удостоверяющих личность. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/187841/
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