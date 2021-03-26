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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В городе Ош обсудили подготовку к проведению выборов и референдума

В мэрии Оша прошло заседание городского штаба по подготовке к проведению выборов депутатов в местный кенеш и референдума. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, на заседании особое внимание уделено подготовке всех 78 участков к выборному процессу и улучшению обеспечения материально-технической базы всех избирательных участков.

«В настоящее время составлено два списка избирателей — на выборы в местные кенеши и для участия в референдуме по внесению поправок в Конституцию КР. В каждом списке — более 151 тысячи избирателей», — сообщил спецпредставитель ЦИК КР в Ошской, Араванской ТИК, координатор по Ошской области Расул Кадыров. Он добавил, что сегодня завершается прием заявлений по форме № 1.

Руководитель Ошского городского Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора с функциями координации деятельности службы области Санталат Орозбаева отметила, что в период проведения выборов на избирательных участках со стороны территориальной избирательной комиссии, специалистов СЭС и врачей будет обеспечен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм согласно алгоритмам Минздрава.

Вице-мэр Замир Юсупов дал поручения всем службам провести необходимый комплекс мероприятий по подготовке к организации выборного процесса, соблюдению порядка и соответствующих санитарных норм и правил, обеспечению УИКов необходимыми дезсредствами, в том числе масками, перчатками и санитайзерами, а также улучшению взаимодействия всех задействованных органов и служб по подготовке УИКов к выборам.

Напомним, выборы в местные кенеши и референдум пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187781/
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