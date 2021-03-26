НДПК № 15! Уланбек Азыгалиев про квартиры учителям и врачам

НДПК продолжает знакомить избирателей с кандидатами в депутаты Бишкекского городского кенеша от партии. Сегодня о себе рассказывает Уланбек Азыгалиев.

— Уланбек Шайлообекович, вас знают как вице-мэра Бишкека, члена команды Азиза Суракматова. Но каких-то личных фактов о вас в прессе мало. Расскажите, где родились, где учились...

— Я родился во Фрунзе, но в первый класс пошел в Кара-Куле. Мой отец — инженер-энергетик, и его отправили работать на Токтогульскую ГЭС. Можно сказать, что мне повезло. Когда строилась гидроэлектростанция, туда были стянуты сильнейшие специалисты со всего Советского Союза. В том числе и учителя. Так что начальная школа у меня была мощнейшая. В 1997 году я окончил КАСИ с красным дипломом и остался в аспирантуре.

В 2001-м сдал кандидатский минимум. В 25 лет защитил кандидатскую диссертацию, став одним из самых молодых кандидатов технических наук.

— А почему не пошли в науку?

— Потому что уже была семья. Ее надо было кормить, содержать. Я начал работать сразу после института, когда учился в аспирантуре. Работал в Бишкекглавархитектуре. Начал с простого инженера-топографа. Параллельно преподавал в университете.

В системе Госстроя я проработал до 2018 года. Удалось немного поработать и в правительстве. Последние два года, как вы знаете, был вице-мэром по архитектуре и строительству мэрии Бишкека.

— Напомните горожанам, что было сделано вами на посту вице-мэра по архитектуре и строительству? Чем особенно гордитесь?

— Команда Азиза Суракматова, членом которой я был, за два года успела сделать немало. Если говорить про сферу муниципального строительства, то знаете, пусть это прозвучит не скромно, но такого объема работ по реконструкции, ремонту и возведению новых объектов в Бишкеке не делал никто. Были построены четыре детских сада, один из которых — на месте сгоревшего здания Налоговой службы по улице Тыныстанова. Этот земельный участок в центре столицы был лакомым куском. Многие хотели заполучить его в частную собственность, чтобы построить кафе или очередную элитку. За него была просто битва. Но удалось его отстоять и оставить в собственности муниципалитета.

— Какие места в Бишкеке вы считаете самыми проблемными?

— Большая проблема — это дороги. Говоря об этом, я подразумеваю не только дорожное полотно, но и пешеходные зоны, озеленение и освещение. Когда мы пришли в 2018-м, сделали реконструкцию порядка десяти улиц. Именно полную реконструкцию, а не ремонт только дорожного полотна. Особо хотел бы остановиться на улице Московской. Изначально ее не было в планах на реконструкцию. Мы провели ряд встреч с представителями КНР, и нам удалось договориться, чтобы ее отреставрировали от Молодой Гвардии до Абдрахманова, причем безвозмездно, в качестве дара Бишкеку.

В 2019 году удалось подписать международное соглашение. Китай во второй раз выделил нам беспроцентный грант на строительство 60 улиц протяженностью 70 километров. Из них половина — в жилмассивах. Это была личная заслуга Азиза Суракматова и его команды.

Еще одно направление нашей работы — разработка плана развития дорожно-уличных сетей в жилмассивах. Ведь реконструкцию и строительство нужно вести не только в центре Бишкека. Новостройки — это тоже часть города.

— То есть в Бишкекский городской кенеш вы идете не только с опытом, но и с конкретными планами?

— Безусловно. Когда мы станем депутатами, то продолжим все начинания, которые были сделаны нами на позиции муниципальных служащих. Большая проблема столицы сегодня — нехватка детских садов, школ, поликлиник, культурных и спортивных объектов. Эти объекты для нас в приоритете.

— Как вы считаете, сколько таких объектов можно строить в Бишкеке каждый год?

— Минимум по одной школе и садику в каждом районе. По системе здравоохранения нами были подготовлены два больших проекта. Если бишкекчане нас поддержат, мы завершим все, что начали. В том числе программу поддержки муниципальных служащих. Основной акцент в ней — это социальное жилье. Будут построены три многоэтажных дома, служебные квартиры в которых получат бюджетники — врачи, учителя.

— То есть вы хотите сказать, что, когда НДПК придет в Бишкекский городской кенеш, учителя и врачи получат ключи от служебных квартир? Каким образом? Разве у БГК есть соответствующие полномочия?

— Во-первых, органы местного самоуправления подотчетны БГК. Во-вторых, именно БГК постатейно утверждает и контролирует исполнение бюджета столицы. Так что полномочий вполне достаточно. Будущее Бишкека сегодня зависит от того, насколько грамотным и профессиональным будут его управленцы. А для этого нужна сильная команда не только в муниципалитете, но и в БГК.

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