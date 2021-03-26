Новая Конституция выведет на новый виток разногласий, и ее придется менять

11 апреля в один день с местными выборами состоится референдум по принятию проекта новой редакции Конституции. ЦИК зарегистрировала 15 агитационных групп, из которых 12 за и три против.

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До 8.00 10 апреля их представители могут проводить разъяснительную работу, выступать и давать пояснения по обновленному Основному закону. Напомним, разработанный конституционным совещанием вариант юристы и эксперты подвергли резкой критике. Не остались в стороне и международные аналитики.

Венецианская комиссия Совета Европы и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) ранее опубликовали совместное заключение по проекту новой Конституции.

В заключении Венецианской комиссии указано, что положения откорректированного главного документа страны угрожают необходимому балансу ветвей власти.

Некоторые его нормы, по мнению экспертов, также несут угрозу защите личных свобод, имеющих существенное значение для демократии и верховенства права.

Я избиратель, а что случилось?

В Венецианской комиссии отмечают серьезные недостатки при процедуре разработки и принятия проекта новой Конституции, вынесенного на референдум, включая отсутствие информированного, всеохватывающего и детального процесса консультаций.

О том, что граждане не смогут сделать осознанный выбор, хотя бы по той причине, что не знают, что конкретно предлагается, заявляют и отечественные специалисты. По итогам опроса 24.kg, 60 процентов респондентов не имеют понятия, о каких поправках идет речь.

По словам члена ЦИК Кайрата Осмоналиева, для того, чтобы детально разъяснить каждое из 81 изменения и обрисовать перспективы в случае вступления их в силу, потребуется более двух месяцев. Группам же отводится всего три недели.

Эксперты указывают и на то, что это совершенно новый проект, поскольку превышено допустимое количество поправок. Следовательно, плебисцит по его принятию должны были назначить за 60 дней.

Однако в законодательстве отсутствует норма, лимитирующая количество поправок, вносимых в Конституцию единовременно. Ее отменили в 2016 году, перед референдумом по принятию поправок в действующий Основной закон (он также был назначен с нарушениями и в обход моратория. — Прим.24.kg). Тогда же была упразднена указанная выше норма о 60-дневном сроке на рассмотрение и изучение поправок. Теперь всенародное голосование по внесению изменений в Конституцию можно объявлять за месяц до предполагаемой даты. Команда Садыра Жапарова не преминула этим воспользоваться.

Жогорку Кенеш, принимая проект закона о назначении референдума, грубо нарушил свой регламент. Парламентские слушания так и не были проведены.

Юристы Центра политико-правовых исследований считают, что для определения нелегитимности «конституционной реформы» не нужно решение Конституционной палаты, поскольку нарушения носят слишком открытый и очевидный характер.

Эксперты отмечают — Конституция защищает верховенство права и власть народа — демократию, поэтому она не терпит поспешных изменений, одобренных без должного осмысления и рассмотрения.

Инициаторы перекройки Основного закона замечания юристов проигнорировали. Впрочем, как и международный опыт. В мировой практике есть требования, чтобы не допустить внесения непродуманных изменений в Основной закон.

Первым в списке идет именно широкое общественное обсуждение. Вторым пунктом — консенсус. Он необходим, чтобы оградить в будущем конституции от очередных поправок.

Если бы не местные выборы...

Современные конституции используют самые разные формулы, которые делают процесс внесения поправок более трудным, чем принятие обычных законов. Нужно либо квалифицированное большинство в парламенте, либо референдум, либо правила двойного решения. Они включают определенные временные задержки или промежуточные выборы.

Конституция не может и не должна изменяться произвольно и хаотично. Она является правовой и политической основой государства, ее легитимность должна исходить от народа — источника суверенитета.

А как граждане смогут сказать да или нет вынесенному на всенародное голосование проекту, если не представляют о чем он?

Если бы не местные выборы, то угроза, что за эту Конституцию кыргызстанцы проголосуют «ногами», то есть просто не придут на участки, была бы достаточно велика.

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Но благодаря этой кампании, в ходе которой традиционно наблюдается высокая политическая мобилизация не только кандидатов, но и избирателей, порог явки в 30 процентов, при котором референдум считается состоявшимся, будет преодолен. Эксперты не сомневаются, что граждане одобрят предложенный противоречивый и сырой проект.

«Этот референдум мало чем отличается от предыдущих, и каждый раз мы голосуем за энное количество изменений в Конституцию. Да, сроки и процедуры были нарушены, но когда и кому из президентов это мешало протащить необходимые изменения? К тому же вы не забывайте: в регионах — а ставку власти сделали именно на них, а не на Бишкек и Ош — электорат активный, и на местные выборы нестоличные жители пойдут обязательно», — сказал политолог Эмиль Джураев.

Именно в регионах большая поддержка Садыра Жапарова, и с этой точки зрения эта конституционная затея понимается как своего рода одобрение ему и его действиям. Эмиль Джураев

По его словам, референдум затратный, громоздкий и неповоротливый процесс принятия решений. Но в Кыргызстане плебисцит, напротив, превратился в излюбленную лазейку для властей. Через референдум можно провести все, что угодно.

«Другое дело, что мы примем документ, который породит очередной виток проблем и разногласий, и его придется опять менять», — уверен Эмиль Джураев.

С ним согласен и эксперт Шерадил Бактыгулов. Он не исключает, что спустя год-два Кыргызстан ожидает очередной плебисцит. Другого механизма для перекройки Основного закона в Кыргызстане нет.

Неутешительные выводы

Итак, ни общественного обсуждения, ни парламентских слушаний — ничего из того, что должно быть по закону при принятии Конституции, не было. Проект главного документа, состоящий из 81 поправки, раскритикован не только отечественными юристами и правозащитниками, но и международными правовыми институтами.

Однако переносить плебисцит и дорабатывать Основной закон не будут. Следующий этап — гонка за мандатами в парламент, поэтому и надо конституционную реформу завершить до назначения даты выборов в Жогорку Кенеш. Вероятнее всего, она будет объявлена сразу же после оглашения ЦИК официальных итогов референдума.

Приведение массива нормативно-правовых актов в соответствие с новой редакцией Конституции ляжет уже на плечи седьмого созыва. Члены шестого едва успеют подогнать под откорректированный проект избирательное законодательство, чтобы Центризбирком мог провести кампанию в ЖК по обнулившимся правилам.

То, что этот проект примут, не сомневается никто. По закону политического жанра Конституции в Кыргызстане уготовлена незавидная миссия — быть разменной монетой в борьбе за власть.